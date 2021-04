Odveta utkání Evropské ligy byla hodně tvrdá a nefotbalová. Očekávali jste, že Rangers s takovou taktikou nastoupí?

Bylo jasné, že Slavii nečeká nic lehkého. Přece jen se hraje na ostrovech a to ještě ve Skotsku, kde jsou zápasy hodně přiostřené, ale aby byl průběh zápasu až tak zákeřný ze strany domácích, tak to jsem opravdu neočekával.

Kde jste fandil a co jste dělal při obou gólech?

Slavii jsem fandil s rodinou mé přítelkyně Anety Pudhorocké, a to v Hýskově. Mělo to o to větší náboj, jelikož se jedná o rodinu, která fandí týmu z opačného břehu Vltavy, je to rodina velkých Sparťanů. Každý gól, co vsítila Slavia jsem oslavil velice hlasitým výkřikem (smích).

Obě branky Slavie orámoval faul na brankáře Koláře. Docent Jan Pirk ho dokonce označil jako pokus o vraždu. Jak to vidíte vy?

Byl to velice surový až úmyslný zákrok na našeho brankáře. V ten moment a při samotných zpomalených záběrech jsem měl až husí kůži. Tyto zákroky do fotbalu určitě nepatří. U některých hráčů domácích bylo i z pozice diváka u TV zřejmé, že při nepřízni stavu chtějí někomu na hřišti úmyslně ublížit. Ondřeji Kolářovi přeji co nejrychlejší uzdravení a hlavně, aby veškerá vyšetření, která bude podstupovat, dopadla dobře.

Myslíte si, že pokud by izraelský rozhodčí rozdával červené karty domácím hráčům, dohrál by se vůbec zápas kvůli jejich malému počtu na hřišti?

Určitě tam bylo i plno dalších zákroků, které mohl pan rozhodčí ohodnotit udělením žluté, ale i přímo červené karty. Například bezdůvodné kopání do ležícího hráče Kuchty, a to již po odpískání, nebo přerušení gólové akce hráče Baha, kdy byl sražen posledním hráčem domácích. To znamená, že domácí můžou být rádi, že utkání bylo vůbec dohráno.

Po zápase se děly věci neodpovídající Evropě 21. století. Podle dostupných záběrů se v nich hodně angažoval trenér Gerrard. Co jste tomu říkal?

To, co se dělo po zápase, jsem ještě nikdy na této úrovni nezažil. Trenér Gerrard mě osobně velice zklamal. Jako hráče jsem si ho velice cenil, ale jako trenér se nezachoval v útrobách stadionu jako profesionál na své pozici. Aby přihlížel, jak jeho hráč napadne protihráče, to je opravdu vrchol. Vše co se odehrálo, má řešit pouze UEFA. Jakým způsobem to bude vyřešeno, to se teprve dozvíme. Aby do samotného řešení situace zasahoval i samotný trenér, který si nemůže být jistý pravdou svého hráče, mi přišlo úplně mimo místu.

Je dobře, že Slavia podala na hráče soupeře, a myslím, že i klub, trestní oznámení?

Určitě s tímto krokem souhlasím. Slavia musí hájit práva a bezpečí svých hráčů. K těmto situacím nesmí docházet.

Den poté se Slavia dozvěděla jméno soupeře ve čtvrtfinále – Arsenal. První zápas tentokrát hraje venku. Může to mít nějaký vliv?

Opět nás čeká soupeř z ostrovů, za což jsem velice rád. Tyhle konfrontace s top týmy Evropy jsou pro nás fanoušky skvělé. Je velice příjemné vidět naše SKS boce, jak prezentují český fotbal ve světě. Má to bohužel jednu velkou kaňku, a to, že u toho nemůžeme být s hráči společně přímo na stadionu.

Postoupí červenobílí do semifinále?

Arsenal není momentálně v dobrém rozpoložení. Útok má sice silný, ale v obraně má celkem velké mezery. Jejich umístění v Premier league o tom hodně napovídá. Za sebe si myslím, že Slavia je již na takové úrovni, že může přes slavný londýnský klub postoupit do semifinále.