Na otázky Deníku odpovídal hlavní organizátor turnaje Daniel Steiner.

Kolik jste měli na turnaji týmů?

Maximální kapacita na třetí ročník turnaje v malé kopané pod názvem Fernet STOCK Cup – „nová éra“ byla dvanáct mužstev a maximální obsazení hráčů v jednom mužstvu bylo deset. Chtěl bych podotknout, že jsem velice rád, že každý rok se hlásí na turnaj nové týmy. Tento rok to bylo celkem šest týmů, bohužel dva týmy jsem měl jako náhradníky. Kapacita turnaje byla již plná.

Jaký byl turnajový klíč?

Mužstva se utkala ve dvou základních skupinách vždy po šesti týmech. Do čtvrtfinále postupovaly z každé skupiny čtyři týmy. Poslední a předposlední týmy ze skupin si to rozdaly mezi sebou o umístění na deváté a dvanácté místo. Týmy, které vypadnou ve čtvrtfinálovém boji, tak o umístění již nehrají. O jejich celkovém umístění na turnaji rozhoduje počet získaných bodů ve skupině. Po semifinále bojují prohraná mužstva o konečné třetí a čtvrté místo, vítězové si to mezi sebou rozdají ve finále o prvenství.

Kdo byl největší osobností turnaje?

Na turnaji se objevilo plno osobností, ať už v hledišti, či přímo na hřišti. Mezi diváky byli bývalý prvoligový fotbalista Petr Podzemský, starosta obce Jiří Kříž či legenda chyňavského fotbalu Antonín Krob.

A na hřišti?

Mezi hráči je složité vybírat jednotlivě. Na hřišti se objevilo plno hráčů z divize (Český Lev-Union Beroun) či z krajské soutěže (AFK Loděnice).

Hrál jste také nebo jste měl hodně organizačních záležitostí?

První dva ročníky jsem pouze celou záležitost organizoval a zjišťoval, zda je možné najít i nějaký čas na to, abych v turnaji mohl nějakou tu minutu odkopat. Tento ročník se mi to již povedlo, a to i díky tomu, že mám okolo sebe lidi, na které se při organizování těchto akcí můžu spolehnout.

Na koho konkrétně?

Jmenovat bych chtěl mého tátu Zdeňka Steinera, přítelkyni Anetu Pudhorockou a kamarády Radka a Martina Lepičovi.

Za jaký tým jste hrál?

Na turnaji jsem hrál za mužstvo Kousků, které obsadilo konečné sedmé místo.

Kdo se potkal ve finále?

Ve finále se utkala mužstva, která předváděla parádní fotbal, na jedné straně to byl tým Tomáše Lhotky – Držán Pivánek, a na druhé straně mohl zkompletovat zlatý hattrick Young boys Beroun v čele s Patrikem Šolcem.

Hattrick byl zkompletován. Po jakém průběhu?

Ve finále šel tým Young boys Beroun do vedení 2:0. Tým Držán Pivánek pouze korigoval výsledek na konečných 2:1 a díky tomu mohl tým Young boys Beroun slavit třetí vítězství na tomto turnaji. Chtěl bych ještě poděkovat všem sponzorům turnaje, díky kterým se drží laťka takhle vysoko.