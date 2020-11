Otázky, na které fotbalisté odpovídali:

1. Co se vám mihne hlavou, když slyšíte "derby" a které takové utkání sledujete ve světě nejvíc?

2. Jaké derby v Česku považujete za to pravé a proč?

3. Které utkání je nebo bylo pro vás derby s vaší přímou účastí?

Aleš Procházka, kapitán Spartaku Žebrák



1. Rivalita dvou klubů a samozřejmě jejich fanoušků. Pokud se jedná o fotbal, tak na život a na smrt (úsměv). Real Madrid vs. Barcelona.



2. V Čechách to je jednoznačně Sparta vs. Slávie, je to dané historii obou klubu, a asi i tím, že odmala fandím Spartě. A pak u nás v klubu jsme tak napůl sparťani a slávisti, takže se neustále popichujeme a kolikrát i pohádáme (brečí smíchy).



3. Tak to je bezesporu Žebrák vs. Hořovice. Už od přípravky a společných soustředění.

Pavel Kalina, obránce SK Horymír Neumětely

1. Derby, to jsou nějaký sušenky ne? Dělám si legraci. Tak samozřejmě, že první se mi mihne české derby pražských "S", ale i ostatní derby ve světě, která jsou populární.

2. To pravé derby v Česku pro mě je už zmiňované derby pražských "S". Je to nejpopulárnější derby ze všech a váže na sebe dlouhou historii.

3. Derby s mojí účastí? To se asi odvíjí od toho, kterou soutěž jsem zrovna hrál. Myslím, že v každé soutěži je nějaké takové malé derby. To největší pro mě bylo asi vždycky Neumětely vs. Chlumec, tedy dokud Chlumec nepostoupil do vyšších soutěží.

Martin Krčma, záložník Českého lva-Unionu Beroun



1. Derby je zápas dvou nesmiřitelných rivalů ze stejného města. Tvrdost, nechcete prohrát, a válka. Asi největší jsem viděl United se City.



2. Samozřejmě, že Sparta vs. Slavia. Tam to vždy bývalo o tom, kdo ovládne Prahu. Vždy to má ten správný náboj.



3. Bylo to poslední derby s Hořovicemi v divizi. Ale pro mě to nemělo žádný speciální náboj. Kluci, kteří dříve za Hořovice hráli, tak už bohužel za ně nehráli, takže to popichování a válka se trochu vytratily.

Patrik Brodan, kanonýr FC Freyburg Trubín

1. Derby vnímám jako neskutečnou rivalitu.

2. Pro mě vždy bylo a bude to pravé derby jedině Sparta vs. Slavia. Už od dětství to takhle beru. Žádné jiné derby cíleně nesleduji.

3. Takových lokálních derby jsem hrál spoustu. Mimo jiné Beroun - Králův Dvůr, Viktoria Plzeň - SK Plzeň, Vlašim - Benešov, v USA Saint Mary’s College - Santa Clara nebo teď v posledních letech vyhrocené derby Trubín – Chyňava.