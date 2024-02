Do generálky ve Slaném jdou Cábelíci už s posilami

Netradičně ve Slaném odehrají fotbalisté FK Králův Dvůr generálku na start do jarní části České fotbalové ligy A. Zahrají si proti divizní Aritmě Praha, která to do Slaného také nemá z Vokovic daleko.

František Sedláček je posilou Králova Dvora. | Foto: Deník / Bohumil Kučera