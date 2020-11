Nejprve se hořovický starší dorost po dlouhých devíti měsících představil na domácí půdě v soutěžním utkání. A postavil se k němu parádně, tým z Doubravky porazil výsledkem 8:1. Pokud by hořovičtí hráči zužitkovali všechny šance, určitě by překročili desetibrankovou cifru. Střelecky se velmi výrazně dařilo Filipu Čapkovi, který i díky svému důrazu dosáhl během pětačtyřicet minut čtyři gólů.

Hořovický kanonýr pokračoval ve svém galapředstavení i ve druhém kole na hřišti SŠ Plzeň. Svůj střelecký koncert rozehrál Čapek opět čtyřikrát, se trefil ve 35., 45. ,58. a 75. Minutě. Závěrečný účet byl 5:1 z pohledu vítězných Hořovic.

Porážka na západě Čech, výhra na jihu

U Chodů skóre otevřel opět Čapek, ale pak se skóre v Domažlicích přelévalo, až se zastavilo po vyrovnání Landy na remíze 3:3. K vidění bylo velmi bojovné utkání plné soubojů, nakopávaných míčů i vyložených šancí na obou stranách. Nicméně klasicky po dalších neproměněných příležitostech hostů přišel chvíli před koncem trest v podobě čtvrté branky do svatyně hostů.

Chuť si spravili hořovičtí dorostenci pro změnu na jihu Čech, kde jim byl soupeř tým SKP České Budějovice. Modrobílí hráli aktivně, napadali soupeřovu rozehrávku a míč nelítal tolik vzduchem, což bylo dobře. Hosté vedli o půli 2:0 a i když SKP snížil v dalším průběhu na 3:2, dokázaly Hořovice opět kontrovat a zvítězily 5:2. Za zmínku stojí dva dvougóloví střelci – Kuška a Landa.

Návrat do nejlepší trojice

Souboj o postavení na medailových příčkách přivábil pod Remízek hráče Přeštic. Ty dávají v této sezoně rychlé branky a také Hořovice už osmé minutě prohrávali. Jenže pak už stříleli jen domácí, skóre se nakonec zastavilo na skóre 7:1! Třemi góly si Čapek řekl o vedoucí postavení v tabulce střelců. Potěšujícím faktem po tomto zápase bylo, že i obrana funguje kvalitně.

Poté přišlo odložené utkání na Aritmě Praha, která na tom byla po odehraných kolech podobně jako Hořovice. Stejně jako v minulé sezoně se hrálo na umělce menších rozměrů, která alespoň v první části více vyhovovala domácím. Zápas otevřel po ve skrumáži už v páté minutě Kyncl, jenže pak nastala dlouhá pasáž, kdy kombinačně hrající Aritma dostala Hořovice na delší dobu pod tlak. Vyústěním bylo otočení dvěma brankami na nepříznivý stav. Pět minut před půlí ale vyrovnal Čapek. A pak přišel v kabině motivační proslov, který pomohl. Ve druhé části začali být hosté důrazní v soubojích a víc nebezpeční, což vyústilo v další branky Kyncla a Čapka.

Porážku 1:4 z předchozí sezony chtěli vrátit Hořovice doma béčku Táborska. Motivace do zápasu to rozhodně byla a také se projevila. Domácí neproměnili množství šancí, ale Čapek se přece jen dvakrát trefil a tři body zůstaly pod Remízkem.

Nakonec dva body ze Strakonic

Nepřízeň počasí a další okolnosti ovlivnily téměř celý další zápas ve Strakonicích. Hořovice dvakrát musely dotahovat vedení Jihočechů, což se nakonec podařilo. Do konce utkání hořovičtí hráči do svého soupeře doslova bušili, promarnili dvě tutové šance. Zápas skončil poprvé v sezoně pro Hořovice remízou a šlo se do penalt, v nichž byli šťastnějšími hosté.

Před předčasně vynucenou podzimní pauzou panuje zatím v Hořovicích s výkony staršího dorostu spokojenost. Se ztrátou jednoho bodu na Petřín B a Domažlice okupují třetí příčku. Je potřeba také pochválit i mladší dorost Hořovic, který svoji A divizní skupinu dokonce vede.