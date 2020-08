Na dotazy Deníku odpovídal dvougólový střelec hostů devatenáctiletý Jan Bíba.

V Sedlčanech to nebývá jednoduché. Určitě jst tam sehrál i několik zápasů v mládeži. Jaké máte proti Tatranu zkušenosti?

Proti Tatranu jsem toho dost odehrál už v dorostu a přivézt nějaké body nebylo nikdy jen tak. Čerstvě v paměti mám poslední zápas podzimu. Sedlčany nám nasázely čtyři góly, a to jsme ještě mohli být rádi. Měli jsme tedy co oplácet a o to cennější byla tato výhra.

Na jakém jste nastoupil postu a s jakými pokyny od trenérů?

Nastoupil jsem na pravém křídle. Pokyny trenérů byly spíše k celému týmu.

Skóre jsi otevřel už v deváté minutě, jak gól padl?

První gól jsem dorazil do napůl odkryté brány po dvou vydařených zákrocích domácího brankáře.

Střelecký apetit jste potvrdil v 21. minutě…

Napodruhé to tak jednoduché nebylo. Jirka Bican vystihl chybnou rozehrávku obrany a přihrál mi do lepšího postavení. Zbývalo obejít posledního hráče a pak už mě od vstřelené branky dělil jen brankář.

Domácí do půle snížili, s čím jste šli do druhého dějství?

Ve druhém poločase jsme chtěli míč více podržet a zaměřit se na mezihru. Potřeba bylo i zlepšit hru ve středu pole, kde to máme ve dvou lidech o něco složitější.

Mohli domácí vyrovnat?

Soupeř ve druhé půli zahrozil hlavně z několika standardních situací. Ze hry jsme měli více šancí my. Zvýšit skóre mohli střídající Sýkora, Černý, ale i já.

Jaká to byla úleva a radost, když dal Jiří Bican na 3:1?

Radost to byla veliká, protože vyhrávat jen o jeden gól v takto napjatém zápase nebylo jednoduché. Také jsem byl rád, že jsem Jirkovi mohl jeho asistenci z první půle oplatit.

Sedlčany B – Králův Dvůr B 1:3 (1:2)

Branky: 35. Kvěch - 9. a 21. Bíba, 90. Bican. Rozhodčí: Stádník, Svoboda, Mareš. ŽK: Bican (KRD). Diváků: 95.

FK Králův Dvůr B: Špicl, Bastl, Míka (87. Šindelář J.), Černý, Rešl, Krupa, Svoboda P., Bíba, Podroužek (82. Dochtor P.), Bican, Svoboda J. (60. Sýkora). Trenér: A. Novák.