Rezerva Cábelíků si přivezla z prvního duelu v E skupině I. B třídy výhru ze Sedlčan. Tamní béčko zaskočili hosté dvěma góly Jana Bíby, na který sice odpověděli snížením a snažili se o vyrovnání, ale v závěru jim dal šach-mat Jiří Bican. Na dotazy Deníku odpovídal dvougólový střelec hostů devatenáctiletý Jan Bíba. Jeho jsme určili jako prvního do naší nové rubriky Kanonýr víkendu.

Michal Bíba | Foto: archiv

V Sedlčanech to nebývá jednoduché. Určitě jste tam sehrál i několik zápasů v mládeži. Jaké máte proti Tatranu zkušenosti?

Proti Tatranu jsem toho dost odehrál už v dorostu a přivézt nějaké body nebylo nikdy jen tak. Čerstvě v paměti mám poslední zápas podzimu. Sedlčany nám nasázely čtyři góly, a to jsme ještě mohli být rádi. Měli jsme jim tedy co oplácet a o to cennější je tato výhra.