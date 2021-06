V pondělí vstupují do šampionátu čeští hráči a před jejich úvodním duelem Deník položil fotbalistům ze zdejších družstev několik otázek. Odpovídali hráč Stašova Tomáš Eichenmann a Adam Větrovský z Unionu Cerhovice.

Jak věříte Čechům v konfrontaci s Anglií, Chorvatskem a Skotskem? Kam až se můžeme dostat?Eichenmann: Doufám, že získáme čtyři body a postoupíme ze skupiny, ale obávám se, že hned vypadneme.

Větrovský: Určitě jim věřím. Máme dobrý tým. Akorát musí pan Šilhavý přijít na dobrou a sehranou sestavu. Myslím, že můžeme postoupit z druhého místa.

Koho favorizujete na celkové zlato a proč?

Eichenmann: Favoriti jsou asi dva, Anglie a Francie. Ale já budu věřit Německu, protože je to turnajové mužstvo a pokaždé se dokáže vybičovat k dobrým výkonům.

Větrovský: EURO by mohla ovládnout Francie. Samozřejmě bych si přál, kdyby se to našim klukům povedlo, dotáhli vše do konce a získali zlato.

Jak velkou roli bude hrát podle vás cestování, když se Euro koná po celém kontinentu? Navrch v covidové době.

Eichenmann: Cestování ovlivní hodně Euro a nebude to férový turnaj! Této myšlenky nejsem zastánce a vůbec se mi to nelíbí!

Větrovský: Doufám, že to velkou roli hrát nabude, ale určitě to bude unavující. Cestovat sem a tam, čekat na letišti na odlet. Bude to unavující, ale snad to kluci zvládnou.

Kde budete fandit a s kým?Eichenmann: Fandit budu s přáteli buď u někoho doma a nebo zajdeme někam na pivko do hospody.

Větrovský: Určitě budu koukat doma, jelikož mám čerstvě rodinu a musím být k dispozici. Ale to pivko si k fotbalu určitě dám. Jenom bohužel ne točené s klukama v hospodě, kde je vždy dobrá atmosféra.

Tomáš Eichenmann v jednom z mála odehraných utkání loňského roku proti Trubínu.Zdroj: archiv