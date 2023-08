/ROZHOVOR/ Klidu si záložník pražských Bohemians Martin Hála ve vesničce Knížkovice, kde bydlí, rozhodně neužije. Narodila se mu dcera, zahrál si v Norsku i v lize, navíc uspořádal druhý ročník fotbalového kempu. Jen škoda zranění, které ho nyní nepustí do prvoligového kolotoče.

Fotbalista Bohemky Martin Hála uspořádal kemp. | Foto: archiv Martina Hály

S Bohemkou jste si zahráli v pohárové Evropě. Už první zápas v Norsku naznačil, že vedoucí tým norské ligy nebude lehkým soupeřem. Vnímali jste to tak?

Když jsem viděl první video, jak hraje Bodo, tušil jsem, že to bude hodně těžké. Ale až během prvních deseti až patnácti minut zápasu v Norsku jsem pochopil, ze to bude ještě těžší, než jsem si myslel (usmívá se).

Je určitě škoda tří gólů v prvním utkání, ale přece jen jste mohli litovat neproměněných šancí.

Souhlasím, byla to škoda, že jsme nevstřelili venku aspoň branku. Za stavu 2:0 jsme tam měli několik dobrých příležitostí, ale bohužel nás soupeř na konci potrestal a vyhrál 3:0.

Přijelo za vámi hodně fanoušků, bylo to hodně příjemné?

Ta podpora byla neskutečná. Už na letišti a v letadle to bylo něco skvělého. Pokaždé, když jsme šli v Bodu ven, jsme všude viděli jen lidi v zeleném. Atmosféra byla skvělá.

I "doma" na Letné se bylo podívat množství fanoušků. Vnímáte, že Bohemka má víc příznivců než třeba Olomouc?

Ano, i na Letné byla skvělá divácká kulisa a věřím, že se fotbal musel líbit. Bohemka má za mě nejlepší fanoušky v lize, jsou to srdcaři.

Z Evropy jste vypadli, co vám dvoutkání dalo?

Myslím, že hodně lidí norský fotbal mohlo podceňovat, ale kvalita tam je opravdu velká. Pro nás to bylo určitě velké poučení a dobrá škola, jak se má dělat fotbal.

Máte toho teď ale hodně, jak to stíháte doma?

Ano, je to tak. 19. června se nám narodila Enola a dává nám zabrat (smích). Je to náročné, ale partnerka je skvělá máma a společně děláme maximum, aby byla malá spokojena.

Do toho fotbalový kemp v Berouně, kolik jste měli dětí a v jakém věku?

Měli jsme druhý ročník kempu a byl plně obsazený šestnácti dětmi. Více se nám totiž nevejde do B-English autobusu. Věkové rozmezí bylo sedm až čtrnáct let.

Co jste pro ně letos přichystali nového?

Určitě jsme se posunuli o kus dál oproti loňsku. Kromě oblečení Joma a míčů Adidas od FotbalServisu jsme zvládli fotbalové tréninky, FotbalGolf, TEPFactor a kondiční trénink na atletické dráze.

Kdo vám s kempem hodně pomohl a co byste vypíchl jako výjimečné?

Základna byla klasicky v ZŠ B-English partnerky Báry, bez ní by to nešlo (usměje se). Potom mi nejvíce pomohl kamarád a trenér Jirka alias Johnny, kterého jsme nalákali po letech v Londýně zpět do Česka. Ještě poděkuji Vincentovi a Kubovi. Výjimečné bylo, že na konci týdne jsem viděl na všech dětech a i rodičích, že byli šťastní a celý týden jsme si společně užili. A taky, že se nikdo nezranil (smích).

Viděl jste na kempu nějaký velký talent?

Měl jsem tam šikovnou fotbalistku Anežku, hned jsem dal echo do mojí fotbalové agentury Top11 Football Agency (úsměv). A potom Šimon, který je hráčem Bohemky a spolu občas děláme individuální tréninky.

Pojďme ale k nejvyšší soutěži. Bohemce se podařilo naposledy vyhrát v poslední minutě, měli jste velkou radost?

Takhle vyhrát v samém závěru, to je vždy velká radost. Byly to důležité tři body.

Radost vám ale hatí zranění, o co jde a jak to léčitelné?

V zápase proti Bodo jsem si natrhl tříslo a mám v něm přes tři centimetry rupturu. Aktuálně léčím v klubu s fyzioterapeuty a navštěvuji kliniku CPM pana Koláře na Waltrovce. Ještě to ale nějakou dobu zabere. Chce to čas (povzdechl si).

Samozřejmě to ale nezbrzdí provoz Hála Sport Academy. Zkuste pozvat další děti, které si chtějí osahat vaše tréninkové metody.

Jsi fotbalista? Máš rád fotbal a chceš si zatrénovat s ligovým fotbalistou. Nebo jste rodič dítěte, které rádo sportuje a chcete mu dopřát více pohybu? Kontaktujte mě na e-mail: hala_martin@yahoo.com nebo na Instagramu @halamartin17 nebo @halasportacademy_.