Sám si zahrál na evropských šampionátech. Hála hrál za české mládežnické reprezentace od kategorie U16. S reprezentací do 19 let získal stříbrné medaile na mistrovství Evropy v roce 2011 v Rumunsku po finálové porážce 2:3 v prodloužení se Španělskem. „Účast na mistrovství Evropy byl nezapomenutelný zážitek. a kdo ví, třeba to zažiju ještě jednou prostřednictvím dětí, které mohu vést,“ zasnil se olomoucký odchovanec nyní žijící v Králově Dvoře.

Fotbalový příměstský tábor, který začíná 1. srpna, je už plně obsazen. A to je dobře. Navazuje na něj sportovní příměstský tábor, ten je na programu od 8. do 12. srpna. Tady jsou ještě volná místa pro děti od sedmi do dvanácti let. „Sportovní tábor, to bude taková klasika. Rafty na Berounce, opět výlet do TEP Factoru, lezení na stěně, adventure golf a další sportovní aktivity,“ přibližuje aktivity Martin Hála.

Přihlásit se můžete na stránkách www.halasportacademy.cz, kde najdete i víc informací.