Na startu letní přípravy už pod vedením nového kouče. Management Králova Dvora lovil po odchodu Tomáše Šilhavého ve středních Čechách a nakonec našel Petra Janotu v Tochovicích. Prakticky ihned po skončení minulé sezony se domluvili na spolupráci. „Potkali jsme se, Lidsky nám to ladilo. On musel nějakým způsobem vyřešit angažmá v Tochovicích, které z toho nadšené nebyly. Řekli jsme si podmínky a lákalo ho k nám jít,“ řekl k celé situaci manažer týmu Milan Petr.

Vedení Králova Dvora dostali tip na Janotu díky Josefu Boučkovi, který pod staronovým koučem hrál v Příbrami v době, kdy tamější tým do 19 let válel v mládežnické Lize mistrů. „Má přehled nejen o našich hráčích, ale také o Příbramsku, Plzeňsku či jižních Čechách,“ prohlásil Petr na adresu Janoty.

Už s ním jako s hlavním koučem se chce Králův Dvůr vrátit zpátky o patro výš, odkud před měsícem spadl. „Zkušenost s vyššími soutěžemi má. Nám to dávalo smysl, on má chuť tým zase posunout. Věříme tomu. Proto jsme mu důvěru dali. O postup se popereme, ale víme, že to bud složité. Musíme vyhrávat týden co týden. Skládáme kádr, abychom se o čelo poprali a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl manažer Králova Dvora.

Sestupujícímu celku ze třetí nejvyšší soutěže do čtvrté se podařilo udržet kádr z drtivé většiny pohromadě. Známé jsou pouze čtyři odchody mladíků do zahraničí, které se podařilo doplnit jejich vrstevníky. Změn dospěl i realizační tým. Janotovi coby hlavnímu kouči bude pravou rukou Jiří Kabele, které se posouvá do role hrajícího asistenta, což je pode Petra další zásadní změnou.