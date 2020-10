Musí zaskočit za šéfa, který je pozitivní na koronavirus. Asistent Jiří Chytrý se pro zítřejší Ligy národů ve Skotsku stal hlavním koučem fotbalové reprezentace místo Jaroslava Šilhavého.

Asistent trenéra české fotbalové reprezentace Jiří Chytrý | Foto: ČTK / ČTK

Je to velká komplikace?

Není to příjemné. Jarda je hlavní trenér, manažer, ta nejdůležitější osoba. Po nás všechny je to nepříjemné, ale budeme se s tím muset vyrovnat a zaskočit.