Jeho součástí je i celá řada známých tváří. Oficiálním patronem projektu se stal herec Pavel Nový, ruku k dílu už přiložili i profesionální sportovci. „Máme domluvenou spolupráci s brankářem 1. FK Příbram Ondřejem Kočím, útočníkem Zlína Antonínem Fantišem a jednáme i s dalšími osobnostmi nejen ze sportovní, ale i umělecké branže,“ prozradili zakladatelé.

Spolupráce by neměla probíhat jen na bázi věnování zajímavých artefaktů do aukce, ale známé osobnosti by se měly účastnit například i besed a samozřejmě samotného předávání finančních darů. „I to může být pro lidi velký zážitek,“ podotkli.

Cílem je pomoci tam, kde to bude potřeba - jednotlivcům, rodinám i různým organizacím. Není to ovšem jediný záměr. „Rádi bychom zároveň poukázali na problematiku, která je spojena s danou situací, na kterou bude naše pomoc směrovat,“ nastínili.

Na světě už je i pilotní projekt – ten se týká prodeje náramků, jehož výtěžek bude věnován speciální základní škole Pod Šachtami a půjde i na pomoc Dušanu Homolíkovi z Luhů, kterého v nedávné době zasáhla těžká rána osudu – vyhořel mu rodinný dům.

Cena jednoho je 100 korun. Přispívat může průběžně každý i na transparentní účet 123-2122610287/0100. Veškerý výtěžek bude věnován na dobročinné účely.

Zdroj: archiv Jana Davida