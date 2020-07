Kladno poslal do vedení talentovaný Tadeáš Pospíšil, který má na začátku sezonu skvělou formu. Ke konci zápasu se přidali s góly další borci, od nichž se přísuny čekají – David Čížek a Matěj Šnobl. „Stejně jako v Rakovníku jsme si vytvořili dostatek šancí, já jsem ale spíš rád, že jsme vzadu po delší době udrželi nulu,“ všiml si kouč Kladna Jan Pejša důležitého faktoru, protože jeho tým skutečně v poslední době inkasoval pravidelně a zatím šlo o jeho slabinu.

V první půli se na pěkném doberském trávníku líbilo zejména Tadeáši Pospíšilovi, který předvedl několik pěkných akcí a na konci první čtvrthodiny se gólově prosadil, když ze strany pronikl do vápna, strčil si míč kolem beka a zamířil dokonale. „Přesto si myslím, že je schopen zahrát ještě lépe, více v pohybu dopředu i dozadu,“ krotil nadšení z mladíkova výkonu Jan Pejša, který jako hráč došel až do nejvyšší soutěže a ví, že bez pokory a pracovitosti tam Pospíšil nedokráčí, byť na to dispozice bezesporu má.

Ve druhé části Cábelíci, které jako asistent kouče vede i ex-kladenský Jaromír Šilhan, přidali, nicméně Kladno jejich náznaky šancí ubránilo, posléze hru vyrovnalo a závěr patřil zase jemu. Do otevřené obrany se prosadil rychlík Čížek a v poslední minutě o sobě zase dal vědět další talent Kladna Matěj Šnobl, který v Rakovníku pár šancí nedal, jenže teď už je zase v pohodě.

„Jsem spokojen, ale ještě ne úplně, protože tam byly chyby. Někdy situace řešíme zbytečně složitě, ale jak jsem říkal, nula se počítá. Kvalita v týmu je, ale víme, že některé věci ještě nejsou optimální. Kdyby se naskytla příležitost, tak bychom se posílení nebránili,“ naznačil Pejša, že kádr ještě může doznat změn.

Další duel je čeká za týden tentokrát na menším hřišti v Lidicích proti Admiře Praha.

Na stadionu SK Kladno se přípravné duely zatím hrát nebudou. Nově se upravují šestnáctky, na hřišti se staví i nové brány. A tým sice na ploše trénuje, ale hrát by tam měl až poslední přípravu, což bude pohár s Benešovem.

SK Kladno – FK Králův Dvůr 3:0 (1:0). Branky: Pospíšil, Čížek, Šnobl.

Kladno: Vokoun – Ježdík, Pechr, Hanzlík, Nosek – Holub, Říha – Čížek, Tóth, Pospíšil – Šíma. Střídali Šnobl, J. Růžička.