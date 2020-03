1. Zápasy jsou odložené, trénujete dál nebo máte individuální tréninkový plán a jak se daří ho plnit?

2. Co dělá fotbalista, když má takovéto volno?

3. Bavili jste se v týmu, jak dlouho to omezení může trvat a jestli se soutěž bude dohrávat nebo jí zruší?

Matěj Hybš

(FC Slovan Liberec – Fortuna:liga)

1. Trénujeme a fungujeme úplně normálně. Žádné změny kromě toho, že nehrajeme zápasy, nemáme. Samozřejmě o víkendu se, kdo chce, připravuje individuálně.

2. Jak jsem říkal, funguji normálně a ve volnu se samozřejmě snažím nepohybovat se mezi lidmi. Spíš chodíme se ženou a pejskem někam do přírody. Jinak trávíme volný čas doma.

3. Samozřejmě to řešíme v týmu. Nejdřív jsme to brali tak, že to bude bez lidí, ale aspoň se bude hrát. Poté, co vláda nařídila zákaz všech soutěží, tak nás to samozřejmě zaskočilo a jenom doufáme, že se situace v Čechách co nejdřív zlepší a začne se zase hrát. Taková pauza bez zápasů je nepříjemná.

Rudolf Novák

(FK Králův Dvůr – Česká fotbalová liga)

1. Momentálně trénujeme individuálně. Všude je zavřeno. Jediná možnost je jít se proběhnout.

2. Zatím nevím, jak s tím naložit, nejsem zvyklý mít takhle volno.

3. Nějaká diskuze na tohle téma proběhla, ale všechno jsou to jen spekulace. Nikdo pořádně nic neví.

Uvidíme, jak vše dopadne. Zdraví máme ale jen jedno!

David Beňo

(FK Králův Dvůr – Česká fotbalová liga)

1. Zatím netrénujeme, čeká se na uklidnění situace. V tuhle chvíli je to všechno moc hektické, takže se každý připravuje individuálně, aby jsme byli připraveni do toho zpátky naskočit, až se sezona znovu rozjede.

2. Já se snažím stále udržovat v tréninku, aby celá zimní příprava nepřišla vniveč, s pár spoluhráči z okolí se scházíme spolu na hřišti.

3. Bavíme se o tom pořád, ale bohužel nikdo neví, co bude dál. Už takhle jsme tam měli dost vložených zápasů, takže bůh ví, jak to dopadne. Myslím si, že zrušení celé soutěže by byla obrovská škoda, všichni doufáme, že se k fotbalu vrátíme co nejdříve.

Tomáš Břížďala

(Český lev-Union Beroun – divize)

1. Vše je ještě v řešení, ale budeme trénovat dále. Otázka je jenom jakou formou, abychom neporušovali vyhlášku.

2. Já osobně jsem teď zraněný, takže se snažím dát do kupy. Jinak musím dodělat bakalářskou práci a chodit do práce.

3. O tom, jak dlouho by to mohlo trvat, jsme se moc nebavili. Zatím je vyhlášený minimálně měsíc. Co bude, dál nikdo neví. Soutěž bude hodně složité dohrávat, jestli to bude vůbec možné. I zrušení je jedna z variant.

Ondřej Mráz

(AFK Loděnice – I.B třída)

1. Momentálně jsme domluveni na tréninkách dvakrát v týdnu po dobu čtrnácti dní, ale ještě se uvidí, jak se bude vyvíjet nadále situace ohledně šíření infekce. Ať to dopadne jakkoliv, tak se budu snažit chodit běhat a jezdit na kole.

2. Můžu se věnovat více rodině, kterou jsem částečně zanedbával díky fotbalu.

3. Od posledního tréninku nabraly věci v podobě opatření rychlý spád, takže nebyl čas a hlavně jsme nevěřili v takovou katastrofu pro lidstvo ve světě, která teprve přijde a dopadne hlavně nejvíce na ekonomiku. Myslím, že všechny soutěže budou předčasně zrušeny a začne se, doufám, znovu na podzim.