Pandémie koronaviru zasáhla i do přípravy divizních fotbalistů SK Hořovice. „A tým, B tým i starší dorostenci přerušili přípravu na nadcházející sezonu z důvodu onemocnění Covid-19 v týmu. Hráčům byla nařízena povinná karanténa a testování, které absolvovali ve vojenské nemocnici v Praze nebo na Kladně,“ vydal klub prohlášení před pěti dny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Vildmon

Situace se vyvinula ale dobře a hořovičtí hráči by se měli od pondělí dostat opět na hřiště. „Všichni fotbalisté, kteří byli při tréninku v kontaktu s nakaženým spoluhráčem, jsou negativní. Mezi nakaženými jsou pouze dva fotbalisté A týmu, kteří nejsou z místního regionu. Hráči však i přes negativní test musí setrvat prozatím v karanténě do pondělí 27. července, avšak příbuzenstvo hráčů a lidé, kteří přišli s nimi do kontaktu, být v karanténě nemusí, jelikož testy všech hráčů jsou negativní,“ vyjádřilo se vedení klubu na své sociální síti.