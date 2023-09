Středeční poledne patřilo rozlosování 3. kola fotbalového Mol Cupu, do jehož osudí už byla zařazena špičková mužstva české nejvyšší soutěže. Na soupeře čekaly i středočeské celky včetně těch, které postoupily do této fáze překvapivě. Třetí kolo by se mělo odehrát ve středu 27. září, může však dojít ke změnám.

Pohárová senzace, divizní Kladno porazilo doma druholigový Varnsdorf 2:1. | Foto: Foto: David Klier

Nejpřekvapivější byl ze středočeského pohledu postup divizního SK Kladno přes druholigový Varnsdorf. V Kladně doufali v atraktivního soka a čím blíž Praze, tím lépe. Ale nedočkali se. Přivítají Zlín vedený trenérem Pavlem Vrbou. Ten se na kladenský stadion Františka Kloze vrátí přesně po deseti letech, kdy zde tehdy s Plzní vyhrál 3:1. Za Kladno se prosadil gólově už bohužel tragicky zesnulý Filip Suchý.

Nejatraktivnějšího soupeře dostal ze Středočechů třetiligový Kolín. Ten se může těšit na Baník Ostrava, podobně jako Velvary minulý rok. Zároveň je to protivník, který bude vyžadoval dokonalou přípravu, s Baníkem přijede do Kolína několik stovek fanoušků.

Právě Velvary ještě o postup do třetího kola svedou dodatečnou bitvu s druholigovou Vlašimí (hraje se 20. září). Vítěz si zahraje proti Mladé Boleslavi, a pokud by to byly Velvary, bude se hrát na jejich stadionu. V případě postupu Vlašimi, uvidí boj o osmifinále Lokotrans aréna.

Zápy vyřadily druholigové Táborsko. A teď Spartu, přeje si šťastný střelec

Nadšení asi nepanuje v Zápech. Olomouc sice atraktivním sokem je, ale na okraji Prahy hostovala už v loňském třetím kole a vystavila tehdy stopku po výsledku 1:3.

"Z losu jsme zklamaní. Chtěli jsme se porovnat s někým jiným než s Olomoucí, kterou jsme měli minulý rok. Na druhou stranu jim máme co vracet a půjdeme do zápasu s tím, že chceme postoupit dál," okomentoval soupeře pro třetí kolo Patrik Kavalír, který Zápy o kolo dříve poslal jediným gólem přes druholigové Táborsko.

"Už minulý ročník jsem si hodně užíval, vygradovalo to zápase Sparty se Slavií ve finále. Věřím, že i tento rok bude povedený," řekl před televizními kamerami v sídle FAČR patron MOL Cupu Jan Koller, legenda českého fotbalu a historicky nejlepší střelec národního týmu.

A pokračoval: "Když se neprofesionální kluby dostanou do fáze, kde jsou už naopak velké kluby, tak se na to určitě těší a je to svátek nejen pro hráče, ale pro celý klub, fanoušky i region. Je to zkrátka velká událost," dodal ke složení dvojic, které se proti sobě utkají a které nalosoval společně s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace společnosti MOL.

"Je tam hned několik zajímavých dvojic. To, že přijede do Mariánských Lázní tým Slavie, bude určitě pro všechny svátkem. Pražské derby mezi Spartou a Žižkovem bude taky určitě zajímavé, stejně jako třeba Chrudim s Hradcem Králové. Určitě se dočkáme i nějakého překvapení," míní "Dino" Koller.

Středočeské zápasy

Kladno - Zlín

Zápy - Olomouc

Kolín - Ostrava

Mladá Boleslav - vítěz dohrávky Velvary/Vlašim (pokud postoupí Velvary, hrají doma)

Ostatní zápasy

Domažlice - Bohemians 1905

Mariánské Lázně - Slavia Praha

Dukla Praha - Opava

Sparta Praha - Žižkov

Uničov - Pardubice

Chrudim - Hradec Králové

Brno - Plzeň

Jihlava - Liberec

Kroměříž - České Budějovice

Teplice - Vyškov

Jablonec - Prostějov

Líšeň - Slovácko