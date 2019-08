Králův Dvůr hraje už v pátek ve Velvarech. Zvědavost natěšených diváků bude upřena na dva sobotní duely předkola Mol Cupu. Zvláště dopolední duel skýtá pikantní záležitost, když od 10:30 hodin přivítá FK Komárov celek FK Hořovicko.

Domácí vstupují do Mol Cupu coby vítěz Agro CS Cupu SKFS, v němž si na jaře poradili s několika těžkými soupeři a zároveň postoupili do krajského přeboru. Favoritem je však divizní Hořovicko. To by mělo představit i svojí novu velkou posilu, Jiřího Mareše. Ten v Hořovicích po krátkém působení doma ve Rpetech s fotbalem vlastně začínal a v dorostu se přesunul do prvoligové Příbrami. Odtud si vysloužil i pozvánky do mládežnických reprezentačních družstev. V poslední době působil sedmadvacetilý halv v nižší zahraniční soutěži. Pokud mu bude na druhé straně zálohy sekundovat stále se lepšící Jan Pyšek, má Hořovicko v podobě obou exligových hráčů velkou sílu. V sobotu bude ale zřejmě scházet Jan Mach, který se podrobil drobnému zákroku na koleni.

Na druhé straně se v domácím týmu představí hráči, kteří byli dlouhodobě spojeni s hořovickým fotbalem a dokonce nosili i kapitánskou pásku. Otázkou je, zda si Luděk Kaufman doléčil zranění, ostatní jsou v pohodě, ze základní sestavy týmu odešel pouze Adam Vokáč. Očekává se velká návštěva, proto přijďte do ochozů komárovského stadionu včas.

Třetím celkem v předkole Mol Cupu je Český lev-Union Beroun. Svěřenci trenéra Petra Podzemského hostí v sobotu od 17 hodin celek Tatranu Rakovník a měli by postoupit. Trenér ČLU se bude muset obejít bez služeb Dominika Riga a Tomáše Ježka, kteří přestoupili do Zdic. I přesto bude Beroun favoritem, první nováčkovskou sezonu v divizi zvládl dobře a získané zkušenosti by mohl využít i v poháru. Zvláště, když to v Tatranu trochu vře. Bývalý trenér Radek Polášek přebral loni divizní celek Tatranu od Pavla Koutenského po šesti odehraných zápasech, když tým neměl na svém kontě ani jediný bod. Celkem beznadějná situace skončila pro Tatran nakonec úspěšně, když se divizi podařilo zachránit. Dva týdny před startem nové sezony však došlo mezi vedením oddílu a trenérem Poláškem k dohodě o ukončení spolupráce. Novým trenérem Tatranu se stává pětačtyřicetiletý Vasil Boev. Trochu šok!

Na Berounsku se kromě poháru hrají i turnaje. Za účasti dvou týmů Čechie Nový Jáchymov, Tmaně a policistů z Českých Budějovic se v Novém Jáchymově v sobotu odehraje v pořadí již devátý ročník Memoriálu Františka Spurného. Začátek turnaje je v 9 hodin, občerstvení je zajištěno, vstupné je dobrovolné.

V Nižboru se odpoledne uskuteční 51. ročník Memoriálu Ladislava Krabce. Od 12:30 se hraje duel Nižbor – Všeradice, od 13:30 Chyňava – Praskolesy, o třetí flek se poražení utkají od 15:15 a v 17 hodin vypukne finále.