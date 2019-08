„Měli jsme taktický plán, který jsme téměř do puntíku dodrželi,“ radoval se po utkání pravý bek domácích Jan Bežó. Plán Komárova ale mohl vzít za své po obrovské příležitosti hostů, kdy gólovou dorážku Václava Kotena bravurně vyrazil gólman David Hejcman.

„Hlavně se bojím toho, aby se to nepokopalo,“ vyslovil své obavy před utkáním předseda Hořovicka Luboš Bureš s pohledem na marodku v jeho týmu. Jeho obavy však byly liché, protože týmy utkání odehrály sice tvrdě, ale v pohodě, k čemuž přispěl i dobrý výkon sudího Pilného. Ten si vyslechl z ochozů několik narážek na jeho bývalý exces z Příbrami, ale vše zvládl s nadhledem.

Do ochozů přišlo 842 platících diváků, a když připočteme neplatící ženy a děti, sešla se na derby krásná tisícovka.

„Návštěva byla hezká, spousta kluků bylo možná trošku nervózní, ale zase lepší hrát před tolika lidmi, než kdyby tam nikdo nebyl. Jen mě trochu mrzí nadávky od některých fanoušků na hráče na hřišti,“ posteskl si záložník domácích Jan Mojdl, který utkání rozhodl.

„Za celý zápas jsme si připravili tak čtyři jasné šance a z toho já měl dvě. Bohužel tu větší jsem neproměnil, možná jsem mířil zbytečně moc k tyči. V tu chvíli jsem toho litoval hodně, ale po zápase už tolik ne,“ usmíval se Mojdl, který se smíchem popsal svůj gól: „Začalo to cca na polovině hřiště naším autem, kdy mi Láďa Kolář hodil balón a já mu ho vrátil, on ho poté dal po lajně Danovi Novému, ten ho zatáhl skoro až na brankovou čáru a dal pod sebe mezi penaltu a malé vápno, kam jsem naběhl a trefil to z jedné na přední tyč. Myslím si, že to byla celkem hezká akce. V Komárově jsem rok a poprvé mi Dan takhle nahrál. Po gólu jsem měl velkou radost, protože jsem věděl, že bude vítězný.“

Komárov přivítá v prvním kole Mol Cupu třetiligový Loko Vltavín.

KOMÁROV – HOŘOVICKO 1:0 (0:0)

Branka: 63. Mojdl. Rozhodčí: Pilný, Novotný, Slavíček. ŽK: Srp, Burina, Hejcman, Bežó – T. Březina, Machurka, Bělohlávek, Smetana, Pyšek. Diváků: 1050.

FK Komárov: Hejcman, Bežó, Kaufman (73. Burian), Vaníček, Šubert, Pužík, Srp, Mojdl, Komínek (91. Solar), Kolář, Nový (81. Hlavatý). Trenér: Nesnídal.

FK Hořovicko: Křikava, Hlídek, Machurka, Mencl, Andrle (71. Hegedüs), Pyšek, T. Březina, Zítek (81. Smetana), Mareš, Bělohlávek, V. Koten (46. Ségl). Trenér: Himl.