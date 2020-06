„Jediným kazem bylo opravdu jen počasí. Kluci však vzali jeho nepřízeň s přehledem a odehráli krásné zápasy,“ pochvaloval si jeden ze zástupců okresního fotbalového svazu Jan Zatloukal.

Cennou trofej si odvezl největší favorit, tým Tuchlovic. Lídr tabulky okresního přeboru Kladenska v otvíracím utkání porazil v přeborové tabulce pátý společný tým Zichovec/Vraný 3:1. Duel nabídl nejlepší podívanou se snahou obou týmů o celoplošný fotbal.

Tuchlovičtí pak ve svém druhém vystoupení deklasovali Nižbor/Chyňavu. Jejich výhra 6:0 turnaj zakončila. Pohár tak skončil zaslouženě v rukách nejlepšího celku turnaje, který byl nejfotbalovější a rovněž fyzicky nejvyspělejší.

Druhou příčku vybojoval Zichovec/Vraný, který přemohl suverénního lídra okresního přeboru Berounska 3:2, přičemž poražení v utkání rychle vedli 2:0, až v nastavení si však po pěkné akci soupeře vstřelili vlastní branku, jež zápas rozhodla.

Korunu krále střelců získal pětigólový Štěpán Kraček z Tuchlovic, jenž byl také žhavým kandidátem na nejlepšího hráče poháru. Organizátoři se nakonec přiklonili k zichoveckému motoru zálohy Jaroslavu Vaňkovi. Cenu pro nejlepšího gólmana si odnesl jeho spoluhráč Pavel Kindl, který mimo jiné upoutal čtením hry a hrou nohou.

Letošní ročník fotbalového Lidického poháru měl vinou pandemie na kahánku. S tím se nechtěl smířit další člen OFS Kladno František Červenka, jenž potom, co se situace uklidnila, narychlo obvolal kluby. "Chtěli bychom mu za to poděkovat. Je to jeho zásluha," uzavřel Jan Zatloukal s tím, že už se všichni těší na jubilejní 60. ročník.