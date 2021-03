Na dotazy Deníku odpovídali vedoucí týmu Stašova Michal Jíša a sekretář Karlštejna Michal Šaman.

Odveta byla hodně tvrdá a nefotbalová. Očekávali jste, že Rangers s takovou taktikou nastoupí?

Michal Šaman: Ostrovní fotbal je znám svým tvrdým pojetím hry. Podle mého názoru však Rangers do tohoto zápasu s taktikou zastrašit soupeře všemi prostředky šli. Brzy inkasovali, což možná nečekali a zápas přestávali zvládat psychicky, což jsme bohužel mohli vidět dále v průběhu zápasu.

Michal Jíša: Věděl jsem, že odveta nebude procházkou růžovou zahradou. Věřil jsem v postup. Slávka byla herně lepší už doma, i když dostala hloupý gól, a to předvedla i na soupeřově hřišti. Ale že to bude takové utkání plné zákeřných faulů a nenávisti od soupeře, jsem nečekal.

Kde jste fandili a co jste dělali při obou gólech?

Michal Šaman: Fandil jsem doma u TV. S ohledem na další členy domácnosti jsem oba góly slavil s přiměřenou hlasitostí (smích).

Michal Jíša: Fandil jsem bohužel doma s rodinou z důvodu Covidu. Jinak bychom určitě ve Skotsku byli všichni a Slávku hnali dopředu. Jako to bylo na Barce, Interu, Chelsea, Dortmundu.

Mezi obě branky Slavie se vměstnal faul na brankáře Koláře. Docent Jan Pirk ho dokonce označil jako pokus o vraždu. Jak to vidíte vy?

Michal Šaman: Takový zákrok jsem snad ještě neviděl. Podle opakovaných záběrů si myslím, že zákrok byl cílený a doufám, že si za tohle Kemar Roofe hodně dlouho nezahraje. Hráč přeci do souboje takto nemůže jít. Z historie víme, že podobně brutální fauly se řešily i soudně. A stejně by se to mělo řešit i v tomto případě. Doufám, že Slavia v této věci podnikne další kroky.

Michal Jíša: Tento zákrok na Koliho vidím jako absolutní záměr. Hráči domácích do něj šli od začátku. Ale jak říká slávista docent Pirk, je to na kriminál. Hlavně ať je Koli v pohodě a může chytat dál.

Myslíte si, že pokud by izraelský rozhodčí rozdával červené karty domácím hráčům, dohrál by se vůbec zápas kvůli jejich malému počtu na hřišti?

Michal Šaman: Výkon hlavního rozhodčího byl jedním z důvodů, proč k těm všem událostem následně došlo. Kdyby od začátku rozdával karty, mohl mít klid. Jak je možné, že hráč domácích Patterson vůbec dohrál bez žluté karty? Ten měl být vyloučen už v prvním poločase. Pak je faulován hráč Slavie, když jde sám na branku, a rozhodčí nic? Rangers mohli být rádi, že dostali jen dvě červené karty, těch vyloučení mělo být více. Utkání klidně mohli dohrát v sedmi lidech.

Michal Jíša: Myslím si, že rozhodčí zápas nezvládl. Trestat už měl mnohem dříve. A ne to nechat zajít takhle daleko. Třeba kopání do Kuchty na zemi bylo něco strašného.

Po zápase se děly věci neodpovídající Evropě 21. století. Podle dostupných záběrů se v nich hodně angažoval trenér Gerrard. Co jste tom říkal?

Michal Šaman: V dnešní době naprosto nepředstavitelné. Nevpuštění týmu Slavie do kabin, napadení Ondřeje Kúdely v útrobách stadionu. Tohle si nedokážu představit že by se dělo na okresní úrovni, natožpak v Evropské Lize. Doufám, že bude UEFA konat. Vyloučení Rangers z evropských soutěží, velká finanční pokuta atd. Bohužel Steven Gerrard v této věci hodně zklamal, jako fotbalistu jsem ho uznával. Je smutné, že na ostrovech se místo zdravotního stavu Ondry Koláře a fyzického napadení Ondry Kúdely řeší údajný rasismus, který ani nevíme, jestli vůbec byl. Slova pronesena během zápasu v emocích jsou horší než zdraví hráčů? Smutná doba…

Michal Jíša: Gerrarda jsem obdivoval jako hráče. Ale po jeho výrocích po zápase a jeho chování u mne bohužel klesl na absolutní dno. Profesionál přeci nemůže po tomto zákeřném zápase říct, že je na své hráče hrdý (smutně).

Je dobře, že Slavia podala na hráče soupeře, a myslím, že i klub, trestní oznámení?

Michal Šaman: Myslím, že vedení Slavie udělalo dobře a je nutné, aby na svých stanoviscích striktně trvalo. Bohužel z minulosti víme, že UEFA v řešení těchto záležitostí nemá nastavené pro všechny kluby stejné měřítko. Budu věřit, že se situace nezamete pod koberec a tyto věci se vyřeší.

Michal Jíša: Myslím si, že správné to je. Stačil už mi jen zákrok na Koliho. A co řekl nebo neřekl Kudy, nikdo neví. Dle mého názoru by se měl řešit hlavně zákeřný zápas.

Den poté se Slavia dozvěděla jméno soupeře ve čtvrtfinále – Arsenal. První zápas tentokrát hraje venku. Může to mít nějaký vliv?

Michal Šaman: Myslím, že velký vliv to mít nebude. Výhodou Jindřicha Trpišovského je to, že dokáže připravit různou taktiku na jakýkoliv zápas a dokáže reagovat i do odvety.

Michal Jíša: Doufám, že to vliv mít nebude. Je to bohužel sedmá otázka a naposledy, když jsme tam byli s manželkou, tak jsme jich sedm dostali (smích). Doufám, že se to nebude opakovat.

Postoupí červenobílí do semifinále?

Michal Šaman: Arsenal má samozřejmě kvalitní hráče v ofenzivě - Aubameyang, Lacazette a další. Ale mohli jsme vidět, že Slavia se dokázala skvěle připravit i na Leicester, který hraje špičku Premier League. Bude to samozřejmě nesmírně náročné, podle mě uvidíme dva velmi zajímavé zápasy. Můj tip na postup je šedesát ku čtyřiceti ve prospěch Arsenalu, ale tajně doufám v úspěch Slavie.

Michal Jíša: Strašně si to já i má rodina přejeme. Ale šance vidím padesát na padesát. Doufám, že to vyjde. Přeji si, ať už se můžeme vrátit na stadiony. A jestli okresní, krajské či ligové, je jedno. Fotbal je prostě nej. Jo, a ať žije Slavie!