Proti Újezdu Praha 4 si Komárovští zahráli i v loňské zimní přípravě. V lednu se hrálo v Praze a zápas skončil pro Středočechy velmi nepříznivě 0:6. Tentokrát to ale byla jiná písnička. Komárovští diktovali tempo hry a brzy šli do vedení kapitánem Pužíkem. Před poločasovým hvizdem Pražané ale vyrovnali. „Újezd začal hodně zataženě, zatlačili jsme ho a po faulu na Máru Nedvěda nás z penalty poslal do vedení Půža,“ komentoval Daniel Klimeš, který vstoupil do druhého poločasu výstavně.

„O pauze jsme prostřídali a znovu šli do vedení, když jsem levačkou vymetl šibenici. I přes větší počet brankových příležitostí jsme nedokázali odskočit do výraznějšího vedení a opět jsme bohužel inkasovali,“ mrzelo Klimeše. Potřetí rozradostnil domácí fanoušky Soukup, ale i tentokrát se opakoval stejný scénář a Újezd skóre srovnal.

V úplném závěru vstřelil vítězný gól Jakub Lukavský. „Hezká trefa, Kuba dostal balón, provedl si ho mezi dvěma obránci a zakončil na zadní tyč okolo brankáře. Jsme rádi, že jsme generálku zaslouženě zvládli, šancí jsme měli určitě více než soupeř. Teď už se ale naplno soustředíme na první mistrák proti Aritmě,“ uzavřel Klimeš. Komárov do soutěže vstoupí na domácím hřišti právě proti Aritmě Praha v sobotu 10. srpna od 10:30 hodin.