Ve středu 25. září se fotbalisté čtvrtoligových Hořovic vydali na dlouhou cestu do Vysokého Mýta, kde je čekalo utkání druhého kola poháru MOL Cup. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Kristian Majid, za minutu bylo ale znovu vyrovnáno. Souboj tak dospěl do penalt, kde měli Středočeši namále, ale díky Kotenovi rozstřel zvrátili a postoupili mezi 32 nejlepších.

Po závěrečném hvizdu svítil na výsledkové tabuli stav 1:1 a to znamenalo jediné. O postupujícím do 3. kola MOL Cupu mezi týmy SK Hořovice a SK Vysoké Mýto rozhodnou pokutové kopy. Rozstřel otevřeli hosté, prvních šest penalt skončilo v síti. Čtvrtou sérii započal Záluský, ale branku přestřelil. Domácí však neodskočili, protože další pokus lapil hořovický brankář Koten. V sedmé sérii se trefil Kos a na řadě byl střídající Javůrek. Koten znovu vystihl směr, pokutový kop lapil a na hřišti započala hořovická euforie.

„Emoce byly obrovské, v šatně to po zápase žilo jako už dlouho ne. Celý den byl pro nás nesmírně náročný a že jsme to dotáhli je pro nás obrovská vzpruha. Navíc jsme takhle daleko ještě nikdy nedošli a hned nám všem naskočilo, že už budou v osudí týmy jako Sparta, Slavia nebo Plzeň. Zahrát si proti jednomu z nich by byl pro nás byl splněný sen. Jestli se ale splní uvidíme až po losu. I tak jsme nesmírně šťastní a natěšení na to, koho nám los nakonec přisoudí,“ popsal pocity po utkání obránce Tomáš Hlídek.

První dějství moc šancí nenabídlo, větší starosti měla hořovická defenziva. „Šli jsme do toho s čistou hlavou. Neměli jsme co ztratit, hráli jsme venku a ještě k tomu tak daleko. Navíc s týmem, který je ve formě, což se o nás po posledních zápasech říct nedá. Začátek byl takový, jaký jsme očekávali. Dva soupeři, kteří se neznají. Oťukávali jsme se, oni byli o něco málo lepší. Nám chyběla kvalita ve finální fázi, Landys teda jednou skvěle centroval, ale míč prolétl po zemi vápnem,” komentoval první poločas.

V tom druhém se hosté začali nadechovat a vyráželi do nebezpečných protiútoků. Po nádherné přihrávce Vokůrky nahrával pod sebe Kos a Majid střelou na zadní tyč otevřel domácí branku. Z vedení se ale příznivci Ivana Pihávka dlouho neradovali, po necelé minutě na hřišti vyrovnal Jan Dvořák.

„Naše klasická nekoncentrace, které soupeř využil. Když vyrovnali, tak už jsem trochu tušil, že zápas rozhodnou penalty. Nakonec se tak stalo. V úterý jsme je zkoušeli na tréninku, docela nám to tam padalo, takže jsme si věřili. Navíc jsme věděli, že se můžeme spolehnout na Koťase, který penalty chytat umí. Potvrdil to dvěma zákroky a má velkou zásluhu na tom, že jsme zápas zvládli,” pochválil brankáře.

Po pokutových kopech tak Hořovice postupují do třetího kola MOL Cupu. Na soupeře si budou muset počkat do pátku 4. října. Už teď je ale téměř jisté, že Pod Remízek přijede prvoligové mužstvo.

Vysoké Mýto – Hořovice 1:1 (0:0). PK: 5:6. Branky: 58. Dvořák – 56. Majid. Rozhodčí: Matějček - Nejedlo, Štefan. Diváků: 200.

Vysoké Mýto: Strnad - Lněnička, Žák, Hlavsa, Valášek, Švejda (58. Sapelkin), Schmoranz, Šplíchal (46. Březák), Habrman (46. Žahourek), Kopřiva (66. Javůrek), Štěpánek (58. Dvořák).

Hořovice: Koten - Landa, Hlídek, Sarvaš, Smetana - Mareš (79. Wacker), Vostárek, Kos - Vokůrka (79. Štolba), Majid, Záluský.