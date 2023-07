Už pět dnů se připravují na novou sezonu fotbalisté FK Hořovice a chtějí pořádně máknout, aby minimálně zopakovali povedený uplynulý divizní ročník. Mají za sebou také první přípravu, kterou odehráli na půdě třetiligové Povltavské FA. Dlouho vedli, ale nakonec i přes výborný výkon brankářské posily z Tochovic Ondřeje Berana padli 1:2.

Ondřej Beran, nová a kvalitní posila Hořovic z Tochovic. | Foto: SK Hořovice

Ve Štěchovicích sice začal lépe domácí favorit, jenže postupně se hra vyrovnala a zejména dvojice hostů Vostárek - Landa hrozila. V 15. minutě Vostárek našel za obranou právě Landu a ten parádně přehodil brankáře domácích - 0:1.

Oba borci mohli i zvýšit, když Landa přešel téměř celé hřiště, pak posunul Vostárkovi, ale jeho ránu vytěsnil gólman nad. Pak už hrozili zejména domácí. V tutovce přestřelili, další šanci zachránil Šíma a před pauzou vytěsnil dobrou ránu Beran.

Hosté už bez přestupujících Veselého a M. Poláka střídali do druhé části jen dva hráče, naopak domácí polovinu sestavy. A bylo to znát. První šanci měl sice v 60. minutě Landa, ale po přihrávce Bělohlávka trefil jen postranní síť. V další možnosti byl Landa po pasu Königsmarka, nicméně v obtížné situaci si míč špatně zpracoval.

Pak už úřadovali borci Povltavské. Po zbytečné ztrátě hostů zakombinovali a do odkryté brány vyrovnali. Poté chvíli zářil brankář Beran, jenž zlikvidoval ránu zblízka mezi nohy, pak zneškodnil další tutovku, ale v 82. minutě neměl nárok na přesnou ránu k tyči zpoza vápna.

I tak Hořovičtí hodnotili duel kladně, zejména první pětačtyřicetiminutovku, kdy s třetiligovým soupeřem drželi krok.

Ve středu 19. července hrají Hořovice další duel proti kvalitnímu pražskému týmu FC Přední Kopanina, který má ve svých řadách nejlepšího střelce loňského Pražského přeboru Urbana a zároveň celou řadu mladíků okolo 21 let, kteří prošli mládeží Sparty, Bohemians, FK Příbram. Kopanina by se ráda vrátila do divizních soutěží, v úvodní přípravě však nestačila v Kladně na nově se rodící tým SK Kladno 2:5.

Hořovice: Beran – Smetana, Hlídek, Kuška, Žalud – Mareš (71’ Kalina), Vostárek (73’ Buben), Kos – Landa, Čapek (46. Bělohlávek), Šíma (46. Königsmark)