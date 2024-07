„Je vidět, že kluci mají chuť. Odpočinuli si od fotbalu, už jsme to potřebovali. Je na nich vidět drajv a myslím si, že až nám během příštího týdne dorazí i zbytek dovolenkářů, tak budeme stejně silní jako na jaře,“ řekl ve středu po prvním dni přípravy trenér Hořovic Ivan Pihávek. A měl pravdu. Na hořovických hráčích bylo vidět, že jim fotbal chyběl. A to především Michalu Záluskému, který vstřelil dvě branky a připsal si i stejný počet hokejových asistencí.

Na druhou stranu se Pod Remízkem už nebudou moci spolehnout na služby Václava Königsmarka. „Odchází od nás Venca Königsmark do Aritmy. Samozřejmě je to spojené i s vysokou školou, protože Aritma je hned vedle FTVS, takže pro něj je to určitě výhodnější. Naopak se vrátil Milan Jaňour z mládeže Příbrami a měl by se tady objevit i Kryštof Fryš rovněž z Příbrami. To budou asi jediné příchody, ale ještě počkáme co vyplave během přípravy. Kdyby byla možnost získat nějakého ofenzivního hráče, tak bychom ho u nás rádi uvítali,“ prozradil Pihávek.

I Příbramští na hráčském trhu nelenili a přivedli posily. V Hořovicích poprvé nastoupili Josef Čížek, Dominik Dušek (oba Tochovice) a Jaroslav Novák (Nová Ves pod Pleší).

Jako první zahrozili právě hosté, ale Beran s Kuškou společnými silami zažehnali nebezpečí. Poté už se po křídle prohnal Záluský, přihrávka pod sebe se odrazila až za vápno k Vokůrkovi, na jehož projektil nedosáhl Jaroslav Novák. Po další akci příbramského týmu na brankové čáře Berana zastoupil Sarvaš a zabránil tak vyrovnání. Deset minut před poločasovou přestávkou střílel Mareš do tyčky, míč se odrazil k úplně volnému Bělohlávkovi, který s překonáním Nováka neměl velkou práci.

Po změně stran se po hezké individuální akci trefil Záluský. Třígólové vedení domácí hráče lehce uspokojilo a Spartak převzal otěže hry. Hezkou střelou skóre zkorigoval Srch. Tvrdě pálil Čížek, ale v minisouboji bývalých spoluhráčů z Tochovic byl úspěšnější Beran.

Po faulu na střídajícího Čapka využil nabídnuté výhody Záluský. Ten rozjel i další gólovou akci, po jeho přihrávce centroval Smetana a nekompromisně zakončil Vostárek. Na konečných 5:2 upravil pár minut před koncem Dominik Prokeš.

Milan Jaňour, SK Hořovice: „Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou. Díky naší snaze jsme si výhru jednoznačně zasloužili. V kabině jsem se zabydlel rychle, jelikož většinu kluků znám z mládeže, takže pro mě bylo jednodušší se v týmu rozkoukat. Musím říct, že v kabině je dobrá parta a kluci mě vřele přivítali. Proti Spartaku se mi hrálo fajn, bylo super si s kluky znovu zahrát a těším se na další zápasy.“

Daniel Tarczal, Spartak Příbram: „Mně osobně se hrálo velmi ztěžka, před dvěma dny jsem se vrátil z dovolené. Jinak jako tým si myslím, že jsme podali hezký výkon. Samozřejmě soupeř byl kvalitní, těžký, hezká konfrontace. Řekl bych ale, že v určitých pasážích jsme byli vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě jsme nechtěli prohrát, ale na to, že to byl náš první zápas a s některými jsme se viděli poprvé, tak s herním projevem spokojenost. Pepa Čížek, Duši i Jarda Novák nám hrozně pomůžou, určitě budou těmi hráči, kteří naši hru ještě zkvalitní, takže si myslím, že s těmito příchody budeme jen růst.“

Hořovice - Spartak Příbram 5:2 (2:0). Branky: 17. Vokůrka, 35. Bělohlávek, 50. a 78. Záluský, 84. Vostárek - 55. Srch, 86. Prokeš D. Rozhodčí: Reiser.

Hořovice: Beran - Jaňour (46. Kalina), Kuška, Sarvaš, Smetana - Mareš, Vostárek, Vokůrka (65. Šíma) - Hlídek, Bělohlávek (60. Čapek), Záluský.

Spartak Příbram (včetně střídajících): Novák - Čížek, Prokeš T., Prokeš D. Vošmik, Tarczal, Srch, Hejduk, Kadlec, Dvořáček, Vyhnal, Novotný, Dušek V., Šulitka, Nekolný, Dušek D.