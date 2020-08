Fotbalisté Hořovic se vydali o víkendu na hřiště Štěchovic, kde hraje třetiligový celek nově vystupující pod názvem Povltavská fotbalová akademie. Modrobílí podlehli účastníkovi ČFL těsně 0:1. „Kluci mě mile překvapili, zdá se, že po roce práce začínáme pracovat jako tým,“ byl i přes prohru spokojen trenér Hořovic Petr Himl.

ilustrační foto | Foto: Antonín Vydra

V úvodním dějství byl lepším týmem celek domácích, který prokazoval svojí příslušnost do nejvyšší amatérské soutěže v Česku. „Soupeř si vypracoval tři až čtyři zajímavé příležitosti, z nichž jednu proměnil. My jsme si vytvořili také několik šancí, ale tváří v tvář soupeřově brankáři jsme neproměnili. Další příležitosti přišli po naší kombinaci, která několikrát vyústila ve střelbu ze střední vzdálenosti,“ řekl Himl, který popsal rozhodující Novákův gól domácích ze dvaadvacáté minuty: „Bylo to od nich dobře sehrané. Gól padl po průniku exligového Engelmana a zpětné přihrávce na dobře uvolněného hráče na malém vápně.“