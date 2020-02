V prvním zápase se utkala dorostenecká družstva domácího Spartaku a Rokycan. Domácí dorostenci zvítězili nad svým soupeřem 2:1, když jejich góly dali Mourka a Vošmika. Podle zpráv ze Spartaku domácí dorostenci nastoupili posíleni o gólmana Holana (dříve Solnaře) a o zahraniční hráče Cajovice ze Srbska a Ahbada z Nigerie. Dorostenci Spartaku tak zajistili finálovou půdu pro svůj A tým.

Hořovicko mrzela absence nemocných

V dalším zápase, ve kterém se střetly divizní celky, postoupily do finále Sedlčany, když překonaly Hořovicko 3:1. „Na sobotní turnaj na Spartaku Příbram jsme se rozdělili na dva týmy, celkem však odcestovalo pouze dvaadvacet fotbalistů. Někteří hráči odehráli obě utkání vzhledem k absenci některých hráčů, především z A týmu například chyběli Balvín, Smetana, Kuchař, zraněný Hlídek, Kőnigsmark, kteří se nezúčastnili turnaje z důvodů zdravotních či pracovních,“ řekl Jan Smetana, který sbíral informace od spoluhráčů: „Z důvodu nemoci jsem na turnaji nebyl, což mě mrzí. Je to škoda, těšili jsme se na srovnání se soupeřem, který hraje stejnou soutěž. Bohužel jsme nebyli kompletní, avšak dorostenci, kteří nastoupili do zápasu se Sedlčany, si nevedli vůbec špatně, líbí se mi jejich pracovitost a chuť do fotbalu. Utkání se Sedlčany nakonec skončilo vítězstvím soupeře 3:1. Výkon byl podle ohlasů od samotných hráčů nemastný, neslaný, máme na čem pracovat.“ Jediný gól Hořovicka vstřelil Jan Mach. Hořovicko nastoupilo v této sestavě: Křikava, Vokurka, Kuška, Kraus, Mencl, Kyncl, Šíma, Mareš, Hegedüs, Mach, Bělohlávek.

Bronz putuje pod Remízek

V souboji o třetí místo zvítězili hráči Hořovicka nad dorostenci Rokycan 2:0, když se představil spíš tým dorostenců. Góly Hořovicka dali Landa a Kuška z penalty. „Utkání jsme zvládli a vyhráli 2:0,“ hlásil spokojený Smetana. Sestava Hořovicka proti Rokycanům: Březina, Trnka F., Trnka D., Kuška, Vokurka, Peták, Vyšín, Hošťálek, Landa, Čapek, Ségl.

Domácí zaskočili Tatran

Ve finále se utkali hráči Spartaku proti Sedlčanům a domácí vyhráli nad divizním celkem Sedlčan překvapivě 5:2, když branky vstřelili Šváb 2, Prokeš, Matějka a Pavlišta. Na závěr turnaje předal prezident Spartaku Králíček společně s místostarostkou Brožíkovou hodnotné ceny kapitánům zúčastněných celků.

Modrobílí pokračují v přípravě

Hořovicko čeká i nadále nabitý program. „Příprava je hodně náročná, věnujeme se hlavně rozvoji vytrvalosti a fyzické síle, trénujeme také taktické věci, především defenzivní činnost, která nás tlačila na podzim. Obdrželi jsme spoustu laciných gólů, z toho se musíme poučit a přípravu tomu také věnujeme, abychom na jaře tolik neinkasovali a nedoháněli pořád výsledek. V následujícím týdnu nás čeká pondělní trénink v hale, následuje středečních dvakrát pět kilometrů v terénu, čtvrteční a páteční trénink odtrénujeme v Berouně na UMT na Máchovně. Týden vyvrcholí sobotním zápasem s Tatranem Rakovník a v neděli někteří hráči odehrají další zápas s Bílou Horou. Čeká nás ještě spousta práce, ale pokud se chceme zachránit, musíme ze sebe vydat maximum a já věřím, že to dokážeme,“ uvedl Jan Smetana.