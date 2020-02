Hostouň – Hořovicko 0:3 (0:2)

Branky: Mareš, Mach, vlastní.

FK Hořovicko: Novák, Königsmark, Kraus, Himl, Kuchař, Klimeš, Bašík, Balvín, Palečko, Mareš, Mach.

Hořovicko si střihlo v týdnu zápas se Zbuzany, kterým podlehlo po individuálních chybách 0:4. Proti Hostouni to ale byl v podání jiný leve. „Nevím, jestli jsme je úplně zaskočili, ale každopádně jsme vydrželi hrát celý zápas to, co jsme chtěli a byli jsme nebezpeční i dopředu,“ měl důvod ke spokojenosti po výhře nad Hostouní zkušený Jiří Mareš. „Je to facka,“ ulevil si trenér Hostouně Ivan Pihávek.

Jeho tým nepřistoupil k zápasu nejlépe a už ve 3. minutě mohl inkasovat z pokutového kopu, který ale hosté zahodili. Před poločasem však trestali dvě hrubky Marešem a Machem, a když Hostouně nedala také penaltu, inkasovala potřetí po rohu a nešťastném zásahu Lohoydy do vlastní sítě. „První gól padl po akci středem a chybě soupeře, kdy jsem zakončoval do prázdné branky, druhý dal Honza Mach po střele k tyči,“ uvedl Jiří Mareš. „Dostal jsem přihrávku několik metrů před vápnem soupeře, našel jsem si mezeru mezi stopery a po zemi střílel na zadní tyč,“ usmíval se při popisu své branky Jan Mach. „Třetí gól padl po rohu, kdy jsme šli výtečně do vápna, kopl jsem dobrý míč a soupeř si ho srazil do vlastní branky,“ přidal třetí zásah Mareš.

Šance ale zelenobílí hráči Hostouně měli i po změně stran, největší asi Vegricht a hlavou Šišič. Na druhé straně však po trestňáku znělo břevno Karabičovy brány a bosenský gólman jen ztěžka vyrážel míč i po nejpěknější akci zápasu v podání Macha. A tak se domácí kouč Ivan Pihávek opravdu zlobil. „Jdeme do zápasu s nějakým záměrem a už po pár minutách soupeř kope penaltu, která vznikla z ničeho. Prostě jsme byli špatně připravení hlavami,“ řekl Pihávek, podle něhož protivník vsadil na pevnou obranu a brejky. „My mu přihráli chybami.

Na první gól úplně, pak hroznou chybou a nakonec přišel ještě vlastní gól, to se ale může stát. Každopádně už pak Hořovicko hlídalo hlavně zadek a my byli v koncovce jaloví. Budeme si muset sednout, vše vyhodnotit a pak se rozhodnout, jak dál,“ dodal zklamaný kouč Hostouně.

To na druhé straně panoval smích a dobrá nálada. „Velmi dobrý výsledek. Víte, my jsme předposlední v divizní tabulce, proto se připravujeme na defenzivní fotbal s brejky. Ty nám vyšly. Nedali jsme sice penaltu, ale Hostouň také ne, tím se to srovnalo. Potrestali jsme jejich chyby, pak si dali vlastence, každopádně jsme to odmakali,“ mínil asistent kouče Hořovicka Tomáš Janča, který od Hostouně čekal víc: „Ale byl to dobrý zápas.“ Spokojen mohl být i Jiří Mareš: „Hrál jsem podhrotoveho útočníka, jako většinou. Dal jsem jeden gól a jeden připravil, několik dalších akcí tam ještě bylo, takže si myslím, že to bylo solidní.“

Hořovicko čeká na jaře těžká práce, proto posílilo o tři hráče v čele se zkušeným brankářem Novákem. „Zatím vychytal dvě nuly, to je super. My si musíme věřit, nic jiného nám nezbývá. Je nutné tým šoupnout výš,“ dodal Tomáš Janča. „Povzbuzení je to určitě, ale mistrovské zápasy jsou vždy něco jiného než příprava a my musíme hrát pořád tak, abychom měli výsledky a zachránili se v soutěži,“ doplnil asistenta Jiří Mareš.