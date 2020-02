ČLU Beroun – Souš 1:1

Branka domácích: Bednárik. ČLU Beroun: Hůla, Král, Počta, Břížďala, Poslední, Soukup, Pipiška, Pošmurný, Sklenář, Lhotka, Bednárik, Pech.

V letní přípravě vyhrál Baník Souš nad Berounem 2:1, tentokrát odešly týmy z umělky berounské Máchovny za nerozhodného stavu. „Asi bez osmi nemocných jsme uhráli slušný výsledek se silnou Souší. Zkoušeli jsme útočníka Pecha, který se jevil velmi dobře,“ prozradil vedoucí berounského mužstva Štěpán Beránek. Za berounský celek byl úspěšným střelcem Bednárik.

„Musím pochválit slečny rozhodčí, které utkání odřídily velmi dobře. Byly to sudí Hessová, Šálková a Špindlerová,“ vysekl Beránek poklonu rozhodcovskému triu a dodal: „Dále se budeme připravovat tréninky na umělé trávě a příští týden přivítáme účastníka ČFL SK Rakovník.“ Zápas se hraje v sobotu od 15 hodin.

Tatran Rakovník – Hořovicko 0:2 (0:0)

Branky: Mach. FK Hořovicko: Novák, Klimeš, Königsmark, Himl, Mencl, Kyncl, Smetana, Balvín, Hegedüs, Bělohlávek, Mach.

Domácí měli sice více ze hry, ale hosté byli gólovější. „Tentokrát jsme se hodně bránili a nechávali jsme soupeře hrát, z protiútoků jsme zkoušeli ohrozit bránu, a to se nám povedlo. Myslím si, že jim to dělalo velké problémy,“ prohlásil útočník Hořovicka Jan Mach. Ten dostával pokyny od trenéra přímo na hřišti. Petr Himl totiž musel nastoupit kvůli marodce na stoperu. „Trpělivě jsme bránili a čekali na chyby soupeře, který měl sice herní převahu, ale utkání jsme zvládli velmi dobře,“ uvedl kouč Hořovicka.

Utkání rozhodl ve druhé půli dvěma góly právě Mach. „Oba góly padly po centrech do vápna, poprvé se mi to odrazilo přímo k noze kousek za penaltu a to už bylo jednoduché. Podruhé jsem si kousek couvl, odhlavičkovaný balon jsem si zpravoval a z voleje zakončil,“ popsal branky mladý útočník.

Ten se vyjádřil i k nové akvizici v brance, Jaroslavu Novákovi. „Nula je povzbudivá pro nás a hlavně i pro něj, myslím, že se skvěle představil a práce měl dost,“ usmíval se Jan Mach. „Jarda Novák naplnil naše očekávání, předvedl výborný výkon a náš mladý tým podržel,“ potvrdil jeho slova Petr Himl, který přiblížil další program Hořovicka: „Ve čtvrtek nás čekají třetiligové Zbuzany a v sobotu také třetiligová Hostouň. Další neděli je generálka proti Příbrami a 7. března očekávaný mistrák v Doubravce.“