/FOTO, VIDEO/ Fotbalová konfrontace předních týmů divizních skupin A a B se odehrála v pátek večer v Hořovicích. Mladý celek domácích vedený ex-kladenským kouče Ivanem Pihávkem tady na umělé trávě vyzrál na SK Kladno 3:2, když lépe trestal chyby a výborně mu zachytal brankář Koten. Kladenští po úvodních úspěších v přípravě trochu strádají.

Fotbalová příprava: Hořovice - Kladno 3:2. Gól hostů po pěkném vyjetí Hrubeše a centru Dejčmara střílí Šnobl. | Video: Vojtěch Fairaisl

Hořovice dělají fotbal v posledním období moc dobře. Kolem třicátníka Mareše postavily tým mladíků, kteří ve valné většině prošli příbramskou vyskou školou mládeže, navíc jim sedí styl kouče Ivana Pihávka. Ten Kladno čtyři roky vedl, zanechal tam pozitivní stopu a i tentokrát povedenou taktikou plnou důrazného dostupování hráčů a tvrdosti ukázal svje kvality. „Styl domácích našim hráčům nevoněl. A dovedností jsme si neporadili,“ uznal trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Ten neprohrává rád, ale už poznal, že návrat domů do Kladna snadný nebude. Mužstvo už na podzim trápily v divizi doslova triviální chyby a nemůže se jich pořád zbavit. I Hořovice toho využily. „Ty chyby se opakují, ale soupeř nás k nim v podstatě svou kvalitou a pracovitostí donutil,“ konstatoval nespokojeně Hašek s tím, že po prvních neúspěších se nedá z boje utíkat. „To nejde, musíme pořád tvrdě pracovat a ty chyby odstranit,“ má jasný plán.

Každopádně už první poločas rušného zápasu vyhrál mladý celek Hořovic, když chybu při malé domů hostů potrestal Bělohlávek. Kladenští reagovali nastřelenou tyčkou a další šancí z trestného kopu, kterou chytil výborně Koten.

Po přestávce však chyboval střídající Sarvaš, který se nedostal včas do provozní teploty, a Šíma toho obloučkem využil – 1:1 (47.).

Kladenští však dál chybovali v obraně, kde jim po celou přípravu citelně chybí hlavní maják Michal Rendla. Tentokrát vypíchl míč Wacker a přehodil brankáře Smrkovského, jenž opět chytal celé utkání. Švenger totž ze srazu musel odjet v rodinné záležitosti. Brzy bylo opět srovnáno. Nejdří Kladenští zase "kouzlili" před vlastní brakou, ale Hrubeš pak vyvezl fantasticky míč a po Dejčmarově přihrívce do pytle skóroval Šnobl.

Zdálo se, že Kladno přípravný duel zvládne, zvlášť když rozhodčí vyloučel Vokůrku za faul na půlce (69.). Střídačky se domluvily, že místo něj nastoupí Kalina, a právě on po akci Čapka střelou z první překonal Smrkovského.

Hosté ještě mohli srovnat, ale jednu jejich pěknou akci zastavil Sarvaš, jednu skvělým zákrokem Koten. To už mohli být v deseti i Kladenští po vyloučení Šímy, ale bylo přísné a i domácí souhlasili, aby viník duel dohrál. Výsledek už to neovlivnilo.

„Z Kladna jsme měli velký respekt, protože víme, co se tam teď odehrává. Klub se staví na nohy a mají ambice. Šli jsme do toho s respektem a musím říct, že od prvních minut to byla neskutečná jízda z obou stran, což jsme očekávali," řekl na úvod hodnocení trenér Hořovic Ivan Pihávek.

Byl mile překvapený, jak k zápasu jeho hráči přistoupili. "Byl to boj o každý balon, vyšli jsme z toho vítězně, ale výsledek bych nepřeceňoval, byla to i souhra náhod a chyb na obou stranách. My dali o gól navíc, stálo při nás asi víc štěstí. Byl to zcela vyrovnaný zápas a jsem rád, že měl pro oba týmy dobrý herní dopad," pokračoval trenér Hořovic.

Pochválil brankáře Kotena, který podle něj chytil určitě dva góly. A vysledoval, že zatím hosté si šance vypracovali převážně z brejkových situací, domácí zase působili organizovaně v obraně. "Bylo vidět, že proti sobě nastoupily dva mladé týmy, které to mají založené na pohybu, běhání, napadání a od toho se fotbal odvíjel,“ dodal Ivan Pihávek.

SK Hořovice – SK Kladno 3:2 (1:0). Branky: 33. Bělohlávek, 58. Wacker, 81. Kalina - 47. Šíma, 66. Šnobl. Rozhodčí: Špicl.

Hořovice (I. poločas): Koten - Hlídek, Puchmertl, Kuška, Smetana - Mareš, Vostárek, Königsmark - Záluský, Čapek, Landa

2. poločas: Koten - Hlídek, Puchmertl, Sarvaš, Smetana (58. Vokůrka (70. Kalina)- Mareš, Vostárek (76. Kos), Wacker - Šíma, Bělohlávek (58. Čapek), Landa.

Kladno: Smrkovský – Houha, Hrubeš, Kolářský, Noll – Eichler, Slabý, Pospíšil – Kafka, Šnobl, Šíma. Střídali Dejčmar, Borák, Jankovský, Pihrt.