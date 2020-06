Modelové utkání si zahráli divizní fotbalisté SK Hořovice 1910. Už pod tímto názvem, když valná hromada klubu rozhodla o změně názvu z FK Hořovicko na výše uvedený, což nedávno posvěceno příslušnými orgány.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Pergl

Áčko Hořovic porazilo béčko 5:2 (góly Mareš 3, Mach, Balvín – Bělohlávek 2). „Je to tak, sehráli jsme modelové utkání áčko proti béčku. Jen jsme z důvodu nácviku defenzivní činnosti prohodili obrany tak, aby obrana áčka nastoupila proti ofenzivě áčka. Dostali pět gólů, takže nám to napovědělo, že nad defenzivou musíme stále hodně přemýšlet, a to už před koncem sezony," uvedl trenér Petr Himl.