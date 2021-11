Jistě, gastronomičtí snobové by zřejmě nesouhlasně pozvedli obočí, o expertech na zdravou výživu ani nemluvě, ale málo platné – kombinaci dobře vychlazeného a napěněného moku s opečenou uzenářskou lahůdkou se nic nevyrovná.

Jiná věc je, na kolik toto zemité pohlazení po duši (a žaludku) fotbalového fanouška vyjde. Deník zjišťoval, jak se současné cenové šílenství odráží v poměrně konzervativním světě venkovské kopané. Kolik stálo občerstvení před třiceti lety či dvaceti lety, a kolik stojí dnes? A jak jsou na tom tradiční podniky přímo u hřišť?

Za komunismu frčely spíš párky

80. léta:

Pivo 2-5

Klobása 5-10



90. léta:

10-15

15-25



2000:

15-20

25-45



2010:

20-25

30-60



2020:

25-35

40-70



(ceny v korunách)

Hospodský Zbyněk Sedloň z bufetu na fotbalovém hřišti Svépomoc v Táboře provozuje občerstvení při fotbalových zápasech už dlouhou řádku let. Vzpomíná, že na začátku 80. let, kdy se coby dvacetiletý mladík postavil k výčepu v nádražce, točil pivo za 1,80 Kč. Od té doby se jeho cena šplhala vzhůru, ale odvíjelo se to postupně a v řádech korun – 3,60, 5,90, 7,50 Kč…

Dnes se točí pivo okolo třiceti korun, ale Sedloň očekává, že už od jarní části sezony se dá očekávat další zdražení. Totéž se týká i klobás, které bývaly v komunistické éře na stadionech vzácným úkazem. Letěly totiž párky, ať už silné libové či dvě nožičky dietních.

Ještě v komunistické éře stál takový silný libový párek zhruba 3,50 Kč, a pokus si někde provozovatelé opatřili i klobásu, pohybovala se její cena kolem pěti korun. „Boom“ klobás nastal až v polovině 90. let.

Přibylo druhů a chutí, a jejich cena stoupala postupně zkorunových položek až na současnou linii kolem 60 Kč. Někde ke klobáse a hořčici přidají bonusové ingredience jako křen, okurky, beraní rohy a podobně, ale destinaci s cenou nad 70 Kč bývá výjimkou.

NEJDRAŽŠÍ BUŘT. Pokud jde o amatérský fotbal, zřejmě nejvíc dáte za klobásu ve Zdounkách kousek od Kroměříže – stojí 80 korun. Zato vstupné dělá jen „pětku“…

„Je ale téměř jisté, že taky cena klobásy půjde nahoru,“ je přesvědčen Zbyněk Sedloň z fotbalového bufetu na Svépomoci. „Už teď se jejich nákupní cena dostala nahoru, ale na ta tři kola, co zbývala, jsem nechtěl cenu měnit a zůstal jsem na 60 Kč. Na jaře ale budeme muset přece jen zdražit,“ uvědomuje si.

Když je trenér zároveň hospodským

Kdysi válel za Bohemku, Slavii i Viktorii Žižkov, na kontě má dokonce i jeden reprezentační start. V současnosti Petr Holota porcuje svůj čas mezi práci provozního čerpací stanice, trénování A-týmu Chýnova v I. A třídě a provozovatele Bistra Na hřišti. Stopy šestapadesátiletého exligisty a hospodského byznysu se proťaly zhruba před jedenácti lety.

RÁJ PRO HLADOVCE. Pokud si zajdete na krajský přebor v Kvasicích, můžete si za 50 korun koupit obří dvousetgramovou klobásu a k ní si nabrat pečiva dle libosti.

„Nevěděl jsem o hospodě vůbec nic a netušil, co to obnáší. Provoz, sanitace, čištění… Když dcery viděly moje první natočené pivo, tak říkaly manželce: Mami, teda fakt nevíme, jestli to s taťkou půjde,“ vzpomíná Holota.

Bývalý fotbalista Petr Holota ve své hospodě.Zdroj: Deník

Dnes je pro něj podnik především zábavou, ovšem být provozovatelem hospůdky na hřišti a zároveň trenérem chýnovského „áčka“ s sebou nese jedno úskalí. „Skončí trénink nebo zápas a musím kluky obsluhovat. Nejdřív peskuju a nutím makat já je, a pak mi to tady zase pěkně vrací. A chyby se neodpouští,“ směje se někdejší úspěšný fotbalista.

Boj s inflací a kančí škvarky

Hospůdka u hřiště v šumavské Čkyni se (zatím) o hosty bát nemusí. Nejen kolem mistrovského zápasu je výčepní pult obsypán štamgasty včetně zdejších fotbalistů. „Vše je prakticky při starém. Dá se říci, že devadesát devět procent zákazníků je stejných jako před koronavirovou pauzou,“ říká hospodský Libor Schoř.

LEVNÉ PIVO. Na divizním fotbale v Přerově si fanoušci dávají pivo jen za 20 korun. Není divu – sponzorem klubu je místní pivovar Zubr.

Do životů všech zasahuje stoupající inflace, která se projevuje na zdražování. Co na to šéf podniku? „Zůstal jsem s pivem na stejných cenách jako před koronavirem. Desítka Dudák za pětadvacet, dvanáctka Plzeň za čtyřicet. Pivovary sice zdražují, ale jsme taková lidová hospoda, takže jsem zvýšené náklady vzal na sebe.“

Podnik kromě obvyklého sortimentu nabízí také specialitu – kančí škvarky. „Vzniklo to náhodou. Kamarád střelil kance, udělal škarky a zkusil jsem je. A lidi si je pochvalují,“ líčí hospodský Schoř.

Vízek už raději jen pronajímá

Čimická Kozlovna bývala jednou z nejslavnějších fotbalových hospůdek, byť přímo u žádného hřiště nestojí. Už před 32 lety ji ale otevřela legenda československého fotbalu Ladislav Vízek. „Když jsem se vrátil v roce 1989 z Francie, koupil jsem v rámci malé privatizace hospodu,“ vypráví.

LETNÁ PLNÁ MOŽNOSTÍ. V Praze na Spartě stojí klobása 70 korun, tedy podobně jako na dalších ligových stadionech. Na výběr jsou šunková, papriková a bavorská. Co se piva týče, nejvíc se ho vypije v okolních bubenečských a holešovických hospodách, zkrátka nepřijdou ani prodejci kebabu, hot dogů či mexických specialit, kterých je v okolí Letné víc než dost.

Dlouho ji sám vedl, znal ji každý z fotbalového prostředí, ale před několika lety se rozhodl, že ji raději bude pronajímat kamarádovi. „Když přišla krize, lidí ubylo. Pak zas bylo trochu lépe. Je fakt, že hospoda přináší obraz finanční situace národa,“ říká Vízek.

Na pivo k bývalému fotbalistovi chodí i legendy

Už nějaký čas si každý může pivo, kafe, či něco dobrého na zub koupit na fotbale ve Velké Dobré kousek u Kladna v nové hospůdce, kterou vybudoval místní klub Čechie.

Hospoda u hřiště ve Velké Dobré.Zdroj: Deník

Jen o dva kilometry dál řídí hospodu na hřišti v Družci bývalý fotbalista Petr Vostarek, který hrával za oba kluby – Dobrou i Družec. Občas se u něj na zahrádce objeví třeba i někdejší tahouni hokejové reprezentace, legendární obránci František Pospíšil a Josef Horešovský.