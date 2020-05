Hostomice přece jen sto let oslaví. I s Bergerem a Panenkou

Sto let, to už je pěkný důvod k oslavě. Zatímco ve Zdicích setkání fotbalistů k takovému výročí zrušili a odsunuli na později, v Hostomicích dospěli k názoru, že do toho půjdou.

První trénink fotbalistů Hostomic v úvodu května. | Foto: SK Hostomice