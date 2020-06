„Na začátku druhé půle dali hosté opět dva rychlé góly a prakticky už bylo po zápase. Pak padl ještě gól, nějak si tu situaci už nevybavuji. Jinak Jince byly celý zápas pohyblivější, sehranější. Přehrávali nás celý zápas,“ řekl Hornát, který přidal i sestavu SK Hostomice, která vypadala takto: Špatenka, Rejzek, Šereda M., Hornát, Kačirek O., Plecitý, Rylich, Kubišta, Lysý M., Štyler, Kačírek J.

V Hostomicích slaví sto let trvání a klub, který se dlouho pohyboval v krajských soutěžích, je připraven. „Na oslavy se těším, jelikož za Hostomice hraju již dlouho, šestadvacet let,“ přiznal Aleš Hornát, který působil také v dorostu Hořovicka. I on přivítal, že se už hraje: „Tak je to pro mě takové pozdvižení, jinak se snažíme sejít aspoň jednou v týdnu na trénink.“ Oslavy se uskuteční 20. června, do Hostomice zamíří například pražská Dukla nebo stará garda Bohemians.