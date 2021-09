Jak se vůbec gólman v Chlumci objevil? „Oslovil mě Radek Vostárek a zlákalo mě, že tam bude i Baggio (trenér Martin Žalud), takže tam jsem jako trenér brankářů a taková záloha do brány,“ mrkl šibalsky Marek Mojžíš.

Jeho tým zvítězil nad Voticemi vysoko 5:1. „Vítězství se rodilo náročně, ze začátku jsme měli starosti s hrou soupeře, z čehož pramenil gól, který jsme inkasovali hned čtvrté minutě,“ řekl gólman Chlumce, který začínal se svojí kariérouv Hořovicích.

Odtud se stěhoval do pražské Sparty, kde poznal i působení v jejím áčku. Velmi výraznou stopu zanechal v Milíně, kam si ho stáhl tehdejší mecenáš Baštýř do třetiligového týmu, kterému gólman velmi pomohl.

Brankář poté přestoupil do Hořovic, které postoupily do divize. Jeho přestup proběhl za dramatických událostí, když nebyla doplacena celá částka Milínu, a tak nový výbor modrobílých musel sehnat zbytek peněz, které předával předsedovi klubu z Příbramska při odjezdu na první jarní mistrovské utkání.

Vše ale dobře dopadlo a Mojžíš odchytal za Hořovice hodně dobrých zápasů. Ten nejvýtečnější se udál v Trstěnicích, kde hrály Hořovice pod vedením trenéra Václava Hybše o záchranua gólman svým famózním výkonem přispěl k remíze 1:1, která stačila.

Mojžíše štvaly vždy okamžiky, kdy se mu nepodařilo vychytat nulu, ale teď už to není, jak bývalo. „Vychytat nula se dá vždycky, ale prostě jsem inkasoval. Ale to mě nemrzí, když jsme vyhráli 5:1. Horší by to bylo, kdybychom tím gólem třeba prohráli,“ vrací se k utkání s Voticemi.

Marek si připsal ještě jedno velké působiště, kterým byl Králův Dvůr, který svedl s vedením Hořovico přesun Mojžíše k Cábelíkům velký boj. V dresu Králova Dvora odchytal brankář mnoho velmi dobrých utkánía tehdejší trenér Miloslav Kučera si ho nemohl vynachválit.

Teď může oslavovat Marek Mojžíš v I. A třídě. „Oslavy po Voticích ale velké nebyly. Prostě byly stejné jako po každém vítězství, které vždy potěší,“ dodal velezkušený strážce chlumecké svatyně.