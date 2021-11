Talentovaná fotbalistka a zároveň příznivkyně Juventusu Turín a Realu Madrid si zahrála i na několika zahraničních turnajích a posléze se ocitla v hledáčku prvoligových ženských celků. A hned ve stejném roce vyhrála v dresu pražské Sparty titul mistra republiky v mladších žákyních.

V současné době sedmnáctiletá hráčka stvrdila definitivně přestup z Berouna do Sparty před dvěma lety a od té doby se zabydluje na Strahově. Největší porci zápasů polyká v dresu starších dorostenek a navíc přidává i zápisy v reprezentačním dresu žen do devatenácti let.

V českých barvách nastoupila i v nedávné kvalifikaci o postup na Mistrovství Evropy 2022 žen do 19 let v Portugalsku. V prvním duelu proti domácímu celku vyhrály Češky 2:1 po dvou gólech Střížové. Tereza Kubíčková nastoupila od začátku, v 57. minutě jí střídala Jonášová.

V druhém utkání prvního kola kvalifikace ME 2022 sehrály reprezentantky do devatenácti let proti Slovensku. V Portugalsku si mladé Češky poradily po domácím týmu i s naším východním sousedem a vyhrály 2:1. Kubíčková se v tomto utkání nepředstavila, ale mohla slavit postup do další fáze.

V posledním utkání kvalifikace reprezentantky České republiky do 19 let nestačily na jeden z nejlepších celků Evropy. Španělsku podlehly 1:3. Na Berounsku sice drželi palce mnozí příbuzní, Tereza si zahrála v prvním poločase, po němž jí střídala opět Jonášová.

V prvním kole kvalifikace ME 2022 se mladé Češky umístily na druhém místě, což znamená v jarním druhém kole pokračování v Lize A. Český národní tým má ale účast na ME 2022 zajištěnou, protože finálový turnaj se odehraje na konci sezony v Čechách. A tady bude možnost se na schopnosti a dovednosti talentované Terezy Kubíčkové podívat zblízka.