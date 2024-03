V neděli dopoledne se odehrálo sedmnácté kolo České divize dorostu U19 a U17. Dorostenci Hořovic odehráli první mistrovské utkání jara už minulý týden proti TJ Malše Roudné a prohráli 1:2 a 3:5. Především starší dorostenci hostů přijeli Na Máchovnu udělat všechno pro to, aby si z Berouna odvezli tři body, protože po podzimní části jich měli jen jedenáct a obsazovali sestupové příčky.

Dorostenecké derby Beroun - Hořovice | Video: OFS Beroun

ČDD U19

Domácí do derby nastoupili s ročníky 2005 a 2006. Hořovice kvůli mnoha aspektům doplnili Petr Bažata a Michal Zoubek (oba 2008). Další dva hráči Vít Průša a Michal Zoubek také ještě mohou nastupovat za U17 (2007). Lavička byla složena kompletně z hráčů mladšího dorostu. „Co se týče U19, tak tam musím zmínit, že jsme nuceni kvůli postavení v tabulce a šíři kádru, který máme z 80 % složený z mladších dorostenců, bohužel přizpůsobit i taktiku a vycházet především ze zabezpečené obrany, což úplně není styl, kterým bychom se chtěli prezentovat, ale bohužel mame na sobě tlak z výsledků, abychom se zachránili, což je pro nás nejdůležitější,“ vysvětluje trenér obou dorosteneckých kategorií Jakub Krob.

Jakub Krob se svým trenérským týmem právě v Berouně v minulosti působil a tak dokázal upéct správnou taktiku. I přesto po trefě Honka jeho tým musel doháněl ztrátu. „V Berouně jsme nastoupili ze zabezpečené obrany, chtěli jsme čekat na brejkové situace a chodit do otevřené obrany. Beroun má kvalitní tým, čehož jsme si byli samozřejmě vědomi, ale ten tým především díky nedávnému působení v Berouně známe a ničím nás nepřekvapili. Apelovali jsme na kluky, aby byli trpěliví a počkali si na svoji šanci. Beroun byl silnější, ze začátku byl lepším týmem a zaslouženě šel do vedení. Poté se hra vyrovnala a my se dočkali vyrovnání a následně hned stav otočili,“ líčí průběh prvního poločasu.

Kam za fotbalem na Berounsku? Třaskavý střet v Chlumci

V 74. minutě hattrick završil Vít Průša, jenž se po půlročním působení v kádru Viktorie Plzeň, kde v deseti utkáních Celostátní ligy dorostu nasázel pět gólů, vrátil do Hořovic. Krátce poté na konečných 1:4 navýšil kapitán Kos a o výsledku bylo rozhodnuto. „Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, aby nás soupeř nezatlačil, ale bohužel se nám to nedařilo. Beroun se dostal do několika šancí, hrozil ze standardních situací, ale naštěstí jsme to přežili bez inkasování a sami jsme opět z brejku skórovali. Za stavu 3:1 pro nás byl Beroun lehce nervózni a nám se podařilo vstřelit ještě jednu branku,“ komentuje zbytek utkání Jakub Krob.

„Neřekl bych, že jsme hráli nějak dobře, ale hráli jsme účelně a především musíme kluky pochválit za obětavost, jak utkání zvládli. Působili jsme na hřišti kompaktně a šli si za svým cílem, kterým byly 3 body. Všichni kluci měli jasný cíl a bylo to vidět, proto bych ani nechtěl nikoho extra vyzdvihovat. Jak jsme si řekli, když jsme tým v zimě přebrali, je pro nás klíčová týmovost a parta v kabině. Tohle všechno jsme v zápase cítili a i proto jsme urvali vítězství. Každý hráč má v týmu svoji roli a tu si musí plnit na sto procent, abychom splnili cíl zachránit divizi v Hořovicích. Pevně věříme, že když budeme pokračovat jak v tréninku, tak zápasech, že se to povede,“ věří svým svěřencům Krob.

Beroun U19 - Hořovice U19 1:4 (1:2). Branky: 12. Honek - 34., 37. a 74. Průša, 78. Kos. Rozhodčí: Štefan - Zíka, Pixa. Diváků: 70.

Beroun: Kralovič - Matějovský, Šmíd, Krtek, Holeček, Honek, Sklenář, David, Kubricht, Juhás (61. Kůsa), Brabec (61. Čihák).

Hořovice: Iláš - Bažata, Průša (83. Kováč), Piskáček, Huttr (67. Petráš), Štolba, Zoubek (83. Stěnička), Sarvaš, Čapek, Kos, Polišenský (75. Kratěna).

ČDD U17

I mladší dorostenci Berouna vstřelili první branku zápasu Trkovským. Rychle ale zvládl vyrovnat Hrdlička. „Co se týče U17, tak tam to máme teď složitější, protože velká část hráčů rotuje mezi 17-19 a podepisuje se to celou sezónu na výsledcích. I když nemáme špatnou výstavbu hry a většinou jsme fotbalovější, tak doplácíme na neproměňování šancí a zápasy nezvládáme výsledkově. Ale musíme si přiznat, že po herně kvalitní přípravě nám teď chybí taková lehkost a ani jeden zapas jsme neodehráli podle našich představ,“ upřímně popisuje výkony mladších dorostenců.

Skvělá premiéra, sedmnáctiletý Ondřej David odšpuntoval berounský obrat

Na startu poslední desetiminutovky poslal Hořovické do vedení Šteňo, ale opět dokázal rychle odpovědět střídající Lipert. „V Berouně jsme do zápasu nevstoupili vůbec dobře a byli jsme horším týmem a několikrát nás podržel gólman. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dokázali jsme zápas otočit, ale hned poté jsme inkasovali, remíza si myslím byla zasloužená,“ uznává Jakub Krob.

Hořovicím sice chybí někteří hráči kvůli zranění, Krob si na to ale nestěžuje. „Pevně věříme, že se U17 brzy dostane zpátky na vlnu kvalitních výkonů, protože v této kategorii upřednostňujeme výkon před výsledkem a víme, že momentálně nám do herní pohody dost chybí. Tím, že máme spoustu zraněných hráčů se vůbec nezaobíráme, tým máme kvalitní a každý ví, co má dělat a co se od nej očekává,“ dodal Jakub Krob.

Beroun U17 - Hořovice U17 2:2 (1:1). Branky: 36. Trkovský, 82. Lipert - 38. Hrdlička, 81. Šteňo. Rozhodčí: Zíka - Štefan, Pixa. Diváků: 62.

Beroun: Sova - Černík, Pilnáček, Neumann, Bouška, Stochla (64. Melzer), Hejna (75. Lipert), Trkovský, Neuschl, Seidl (84. Cihelka), Kindl.

Hořovice: Žíla - Stěnička, Krob, Šteňo, Hrdlička (46. Zoubek (86. Bažata)), Petráš, Vitner, Kratěna (86. Červenka Vojtěch), Novák, Kováč (67. Peths), Červenka Václav (67. Štolba).