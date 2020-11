Jablonecký obránce Jan Krob se chystá na restart prvoligové soutěže, ale o tom, že se soutěž přerušila, si myslí své.

Jablonecký obránce už se těší na restart ligy. | Foto: ČTK

„Podle mého se liga měla normálně hrát bez jakéhokoliv přerušení. Jsme pravidelně testováni! Trénovat se může a hrát ne? Vůbec to nechápu,“ diví se Krob, který dodává: „Cely týden trénujeme společně a o víkendu nemůžeme hrát zápas bez lidí? Vždyť máme pravidelné testy. Lidi chodí do práce každý den, do fabrik, kanceláří a nikdo si tam nedělá testy. Pracují pořád. Jejich ochrana? Nošeni roušek? My chceme taky pracovat, je to naše zaměstnání jako ostatních lidí. Máme mnohem přísnější opatření a nemohli jsme vykonávat svoji práci.“