Určitě bude chtít napodobit své útočné rejdy a přidat další góly ve své kariéře. Předchozí ročník zakončil pěti góly do sítě Drozdova. „Z těch pěti gólů byl nejpovedenější asi ten druhý, kdy jsem v souboji přetlačil obránce a přeloboval brankáře. Kluci mi v tom hodně pomáhali, protože věděli, že jde o krále střelců, takže jsem se pak dozvěděl, že bych šel i na penaltu, kdyby byla, kterou vždy kope Cihla,“ vrací se k závěrečnému duelu Jan Morstein, který s úsměvem dodal: „Oslava byla jako vždy důkladná, takže jsme to táhli až do ranních hodin.“

O prázdninách dotahuje kanonýr Nového Jáchymova projekt, kterým pomáhá klubům jak s jejich stránkami, tak s e-shopem. „Daří se nám dobře, kluby to zajímá, jelikož jim přinášíme něco, co tady chybělo, co by si sami nedokázali zajistit a navíc jim to přinese i nějaké peníze. Důležité je také zmínit, že za to kluby nic neplatí, takže není důvod s námi do spolupráce nejít. Jediné, co to klub stojí, je čas a pravidelná komunikace s námi,“ přibližuje Morstein, který dodává: „Překvapuje mě to, že v některých klubech, které hrají nižší soutěže, je větší aktivita a zájem než u větších klubů, kde bych čekal větší zájem. Nicméně neřešíme, jak velký klub s námi do spolupráce jde. Podnikatelé a firmy, které oslovujeme, naštěstí neřeší, kdo co hraje, ale kdo jak navštěvuje stránky klubu, kde se oni mohou prezentovat. Baví mě, že některým klubům pomůžeme zařídit hezký nový web, fanshop, logo, e-shop na webu, kam můžeme nahrát nabídku jakéhokoliv podnikatele či firmy a propojit sportovní prostředí s obchodem. Spokojeni jsou pak všichni.“

O produkty s logy svých klubů už se fanoušci zajímají, je pro ně připravena členská i hráčská zóna. „Samozřejmě nejvíc jedou fanshopy, kde jsou kšiltovky, trička, mikiny, půllitry, batohy s logem klubu atd. Nabídka se neustále obměňuje, takže teď v letních měsících jsou v nabídce třeba i lehátka s logem klubu. A také se hodně využívá zdravotní péče pro hráče a členy klubu, kde spolupracujeme se spol. FallandGetUp, která dokáže zajistit přednostní termíny na veškerá vyšetření, operace atd., a ještě k tomu ve většině případů pro členy klubu zdarma. Takže i amatéři mohou využívat profi péče pro sportovce,“ dodal důležitou složku Jan Morstein.