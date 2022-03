Cábelíci přivítají ve třetí lize Benešov a protože počasí slibuje vcelku vhodné podmínky, mohlo by na tento zápas dorazit hodně diváků. Tak přijďte včas, výtečné klobásky budou připraveny.

V domácím prostředí se představí i oba týmy v krajské I. A třídě. Od půl třetí hraje Chlumec s Klecany a Zdice přivítají Nelahozeves.

V divizi hrají oba celky venku. Nedaleko to mají Hořovice, které se vydají do Plzně na Doubravku. Zápas se hraje v sobotu do půl třetí. Ve stejném čase, ale až v neděli, se představí na stadionu Vajgar v Jindřichově Hradci hráči Českého lva-Unionu Beroun.

Víkendový program uzavře duel krajského přeboru, který se mimořádně odehraje na umělé trávě v Hořovicích. V neděli od 16 hodin tam Komárov sehraje zápas s posílenými Tuchlovicemi. Komárov má sice několik zraněných hráčů, ale na druhou stranu může využít služeb navrátilce Adama Vokáče a právě z Hořovic přicházejícího Daniela Klimeše.