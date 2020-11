Vláda povolila restart profesionálního sportu. Zásadní zpráva znamená, že se za dodržení přísných hygienických podmínek znovu mohou rozjet i profesionální fotbalové soutěže. Stejně jako první se i druhá nejvyšší soutěž rozjede o tomto víkendu, kdy se odehraje sedmé kolo.

Ing. Jiří Sabou (sportovní ředitel). | Foto: Michal Fanta

Následuje reprezentační přestávka, která je určena pro dohrávky v obou nejvyšších soutěžích. Poté by se mělo pokračovat dalším kolem. Podzimní část by se měla dohrát 7. prosince. Co na to říká extrenér Králova Dvora Jiří Sabou, který nyní působí v druholigovém Hradci Králové? „To, že se blíží obnovení ligového programu, je podle mě logické vyústění toho, že fotbal dělá maximum, aby se hrát smělo. Byli jsme jedinou zemí v Evropě, kde se profesionální soutěže nehrály,“ konstatoval Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce.