V úterý se bude rozhodovat o osudu fotbalové sezony první i druhé ligy. Se zahájením tréninků začala odchovanci berounské kopané a nyní i sportovnímu řediteli Hradce Králové pěkná šichta. Doma se Jiří Sabou tedy moc neohřeje, navíc v úterý ho čeká zřejmě perné jednání.

Výkonný ředitel fotbalového klubu FC Hradec Králové Jiří Sabou. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Prvoligové a druholigové kluby totiž budou hlasovat o osudu přerušené sezony, a to obě profesionální fotbalové soutěže zvlášť. To by znamenalo, že by se koncem května opět mohlo začít hrát. A Jiří Sabou má názor jasný a nemění ho, proto bude, v úterý hlasovat pro dohrání sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Fotbal hrajeme proto, abychom hráli zápasy a ne běhalo s hodinkami po lese,“ pronesl. „Pokud bude možnost sezonu dohrát, byť s omezeními, jsme všemi deseti pro,“ dodal.