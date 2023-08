Už v pátek začne zajímavý víkendový program fotbalových mistrovských zápasů na Berounsku. A bude celkem bohatý, protože už se rozjedou prvním kolem také I. B třída a hlavně dvě nejvyšší soutěže okresu. Na tyhle zápasy můžete i sázet, pokud chcete vstupenky na zářijovou kvalifikaci ČR - Albánie. Soutěž pořádá Okresní fotbalový svaz Beroun.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Páteční program patří dvěma duelům. Větší pozornost bude upřena do Králova Dvora, který by po nepovedeném startu do sezony potřeboval zabrat proti rivalovi z Hostouně. Ten naopak začal dvěma výhrami. Velkou motivaci mívají při těchto zápasech asistent kouč Jaromír Šilhan a Jiří Kabele, kteří za Hostouň hrávali. Nově se k přidal brankář David Tetour, nasadí tuhle letní posilu trenér Šilhavý poprvé do sestavy? Uvidíme večer.

Dnes hraje také Loděnice, která na Jánské přivítá Dolní Břežany. V B třídě se chystá i jedno derby, ale až v neděli, kdy nováček Hořovice B přivítá doma rezervu Králova Dvora. Druhé derby bohužel nebude, Cerhovice se ve středu ze soutěže odhlásily, a tak Zdice nemají soka.

Šok v I. B třídě, Cerhovice to vzdaly těsně před startem!

Ve vyšších soutěžích Hořovice čeká malé derby s nedalekými Rokycany a jistě budou chtít potvrdit zatím stoprocentní bilanci v divizi A. O první výhru zabojuje Beroun, který přivítá tým s podobným osudem - také Nelahozevsi skončilo dost hráčů.

A ještě zajímavost z OFS Beroun. Ten jako loni zase pořádá na svých facebookových stránách soutěže o vstupenky na fotbalové zápasy České fotbalové reprezentace. Tentokrát se hraje o 2 vstupenky na zářijovou kvalifikaci o EURO 2024 s Albánií. Tipuje se na počet branek, který padne v úvodním kole okresního přeboru a třetí třídě. Tak se neváhejte zapojit!

Osobnost Deníku: Ex-ligový Mareš zboural Spartu i Plzeň. Teď dohlíží na mladíky

Pátek 18. srpna

ČFL: Králův Dvůr - Hostouň (18.00). I. B třída: Loděnice - Dolní Břežany (18.00).

Sobota 19. srpna

Divize: Hořovice - Rokycany. I. A třída: ČL-U Beroun - Nelahozeves. I. B třída: Tlustice - Jílové. Okresní přebor: Žebrák - Cembrit Beroun, Neumětely - Zaječov, Chyňava - Trubín, Drozdov - Všeradice, Zadní Třebaň - Hudlice. III. třída: Hostomice - Karlštejn (14), Nižbor - Tmaň.

Neděle 20. srpna

I. B třída: Hořovice B - Králův Dvůr B. OP: Nový Jáchymov - Stašov, ČL-U Beroun B - Podluhy. III. třída: Broumy - Osov, Hýskov - Praskolesy, Lochovice - Březová/Bzová, Osek/Komárov B - Osek.

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 17.00 hodin.