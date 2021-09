Kam se vydat o víkendu na fotbal v našem okrese?

Fotbalový míč ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V sobotu třeba do Chlumce, který teď boduje, ale postaví se mu Votice, které měly od sezony vysoké očekávání. V B třídě to zase budu dvě derby. Ve skupině A dokonce musíte kousek za hranice okresu, Loděnice se totiž z Jánské musí vydat pár kilometrů ku Praze - do Rudné. Druhý zápas patří rezervě Cábelíků a Tlustici. Další program je okresní