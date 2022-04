Na Berounsku bude v sobotu tahákem divizní zápas Berouna s Katovicemi. Domácí by potřebovali podporu, a tak zvou fanoušky do hlediště i speciální fintou - kdo si koupí vstupenku, dostane pivo nebo grog zadarmo. Konkurenční Hořovice hrají doma také a soupeře mají snad ještě silnějšího - Lom. Ale Beroun právě Lom porazil, třeba se to podaří i svěřencům Ivana Pihávka.