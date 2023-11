Už v pátek večer hraje lídr I. B třídy Olympie Zdice na půdě třetích Dolních Břežan a bude to jeden z taháků posledního letošního fotbalového víkendu. My se projdeme po hřištích v okrese Beroun, i tady se najdou hezké zápasy.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

V divizi hostí zajímavého soupeře Komárov. Hosté ze Sokolova ještě loni hráli ČFL a patří v divizi k nejlepším týmům. Komárov má jen o tři body body méně a určitě se bude chtít na soka dotáhnout. To Hořovice jedou sice za hranice okresu, ale do Příbrami to mají kousek a navíc spousta hráčů jejich týmu Příbramí prošla, o to bude divizní mač zajímavější.

V okrese tentokrát Nový Jáchymov hraje už v sobotu dopoledne a zápas se Zaječovem bude jedním z taháků víkendu. Druhým by mohl být střet Chyňavy s Podluhy, v neděli zase béčka Berouna s vedoucí Zadní Třebaní.

Ve třetí třídě se bude rozhodovat zda bude výš Karel IV. nebo svatá Ludmila - Karlštejn i Tetín mají silné kádry.

Sobota 11. listopadu

Divize: Komárov – Sokolov (10:30). Krajský přebor: Chlumec – Povltavská FA B (10:00). I. B třída: Králův Dvůr B – Dobříš B. Okresní přebor: Nový Jáchymov – Zaječov (10:30), Žebrák – Trubín (13:30), Neumětely – Všeradice (13:30), Chyňava – Podluhy (13:30), Drozdov – Hudlice (13:30). III. třída: Karlštejn – Tetín (10:30), Hostomice – Osov (10:30), Hýskov - Osek (10:30), Lochovice – Újezd/Komárov B (10:30), Nižbor – Praskolesy (13:30), Broumy – Březová/Bzová (13:30).

Neděle 12. listopadu

Divize: Příbram B – Hořovice (10). Okresní přebor: Cembrit Beroun – Stašov (10:30), ČLU Beroun B – Zadní Třebaň. III. třída: Loděnice B – Tmaň (13:30).

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy ve 14 hodin.