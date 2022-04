Kam za fotbalem na Berounsku: řež v Žebráku, přijedou Neumětely

Podle kouče Zdic byl zápas I. A třídy v Novém Strašecí pořádně vypjatý, domácí mu prý dokonce plivli do obličeje. Teď přijede Strašecí do Chlumce, tam už to snad bude klidnější a fotbalovější zápas. Pěkný mač se chystá také u Cábelíků, kteří hostí Motorlet, do Zdic přijedou Votice a do Loděnic se vydá rezerva Kladna, která tady před časem během jediné poslední minuty ztratila vedení a pak i remízu. Tahák okresního přeboru je jasný. Nový lídr tabulky Žebrák přivítá toho sesazeného - Neumětely.

Zdice (v pruhovaném) doma dobyly první výhru sezony, Doksy porazily 1:0. Foto: Pavel Paluska | Foto: Deník / Rudolf Muzika