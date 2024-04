Spoustu zápasů ve vyšších a krajských soutěžích, ale i zajímavé duely v okrese, to je nabídka dalšího hezkého fotbalového víkendu na Berounsku a Hořovicku.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Nejlepší klub okresu míří do Prahy, kde půjde Královu Dvoru na Vltavínu o moc, i domácí jsou totiž ohroženi, byť teď dvakrát vyhráli. "Mají formu, ale zkusíme je překvapit," slibuje manažer Cábelíků Milan Petr. A domácí? „Bude to jeden z klíčových zápasů a bude moc důležité vyhrát, ať si vytvoříme větší bodový rozdíl. Králův Dvůr je sice poslední, ale prakticky v každém zápase dá aspoň gól, nebude to nic jednoduchého. Také nechtějí spadnout do divize, historicky do třetí ligy patří a poslední roky byli v půlce nebo nahoře,“ povídá útočník Carlo Maria Maione.

Doma hrají Hořovice, Chlumec, Beroun, také derby B třídy Tlustice - Loděnice. V okrese je jasně největším tahákem střet Chyňavy a Nového Jáchymova, tam je ve hře první místo v tabulce.

V neděli může lákat třeba pohoda pod Karlštejnem, kam dorazí lídr třetí třídy z Hýskova.

Sobota 6. dubna

Divize: Hořovice – Aritma Praha. Krajský přebor: Chlumec – Velim (10:30). I. A třída: Beroun – Podlesí. I. B třída: Tlustice – Loděnice (10:15), Zdice – Jílové, Králův Dvůr B – Břežany. Okresní přebor: Podluhy – Stašov, Drozdov – Cembrit Beroun, Chyňava – Nový Jáchymov, Neumětely Žebrák, Zadní Třebaň – Trubín. III. třída: Březová-Bzová – Tetín (13:30), Osek – Praskolesy, Nižbor – Hostomice. IV. třída: Chrustenice – Chodouň (13:30), Tmaň – Svatá (13:30), Všeradice B – Vysoký Újezd (13:30).

Neděle 7. dubna

I. B třída: Hořovice B – Petrovice. Okresní přebor: Beroun B – Zaječov, Hudlice – Všeradice. III. třída: Újezd/Komárov – Osov, Lochovice – Tmaň, Karlštejn – Hýskov, Broumy – Loděnice B. IV. třída: Chyňava B – Zdice B (13:30), Srbsko – Králův Dvůr-Sokol (13:30), Osek B – Rpety (13:30), Drozdov B – Zaječov B (13:30), Tlustice B – Cerhovice (13:30), Neumětely B – Žebrák (13:30).

Pokud není uvedeno jinak, začínající zápasy v 16:30 hodin.