Na kterém jezu se bude skákat radostí, na nižborském, nebo hýskovském? Hlavním tahákem fotbalového víkendu na Berounsku bude tradiční derby dvou sousedních obcí na Berounsku. Nicméně ještě lepší fotbal nabídne sobotní dopoledne, kdy přijedou na okres kvalitní soupeři z vyšších soutěží. Zejména pak béčko Viktorie Plzeň.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Plzeňští dorazí dopoledne do Králova Dvora, který potřebuje zoufale body pro záchranu ČFL. Měl by představit i novou posilu, krajního obránce Bíbu ze Slaného. V divizi zase Komárov také v sobotu dopoledne přivítá Rokycany a bude to tvrdý ořech, protože hosté na jaře válí, pětkrát za sebou neprohráli a třeba Hořovice vykostili 4:1.

Mimochodem v sobotu dopoledne se hraje ještě zajímavé derbíčko v I. B třídě. Suverén soutěže před sebou má jednu z posledních složitých překážek, protože Loděnice jsou doma silné.

Odpoledne přijde na řadu už zmíněné derby III. třídy mezi Nižborem a Hýskovem. Hosté vedou tabulku, v minulém kole se fantasticky popasovali v duelu o čelo s druhými Hostomicemi, ale derby je přece jen něco jiného. Hodně lidí, klobásek, pivka a hlavně nadšení domácích plejerů, to vše může favoritovi komplikovat jinak příjemný fotbalový život probíhajícího ročníku.

A neděle? Kdo má fotbal rád, může zajít dopoledne v Berouně k vodě na Cembrit, který hostí Hudlice. Odpolední nabídka může být fotbalově také lákavá - Nový Jáchymov už se chytil a teď hostí Zadní Třebaň.

Sobota 27. dubna

ČFL: Králův Dvůr – Plzeň B (10:30). Divize: Komárov – Rokycany (10:30). I. B třída: Loděnice – Zdice (10). Okresní přebor: Stašov - Chyňava, Neumětely – Drozdov, Žebrák – ČL-U Beroun B, Zaječov – Podluhy, III. třída: Tetín – Broumy (14), Hostomice – Lochovice (14), Osov – Praskolesy (14), Karlštejn – Osek (14), Tmaň – Březová-Bzová, Nižbor – Hýskov. IV. třída: Všeradice B – Tmaň (14), Zdice B - Srbsko (14).

Neděle 28. dubna

Okresní přebor: Cembrit Beroun – Hudlice (10:15), Nový Jáchymov – Zadní Třebaň, Trubín – Všeradice. III. třída: Loděnice B – Újezd/Komárov B. IV. třída: Svatá – Chodouň (14), vysoký Újezd – Chrustenice (14), Králův Dvůr-Sokol – Chyňava B (14).

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v 17 hodin.