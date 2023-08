Hlavní fotbalový tahák podzimní sezony na Hořovicku je tady. V sobotu hostí ve čtvrtém divizním kole Komárov zatímco stoprocentní Hořovice a čeká se bitva jako hrom.

Divize: Komárov - Hořovice 2:0. | Foto: Deník/Jan Bežó

Hořovice odstartovaly sezonu dokonale, ze tří zápasů vytěžily plný počet devíti bodů. V tabulce jsou druzí vinou o něco horšího skóre než má vokovická Aritma. Tým kouče Ivana Pihávka v létě šikovně posílil hlavně o gólmana Berana, který dokonale nejen chytá, ale i rozehrává. K tomu vedle veterána Mareše rychle dozrávají mladíci, kteří prošli příbramskou akademií. A tak jsou po delší době Hořovic mírným favoritem derby, u něhož nebývá nic divného, když dorazí tisícovka diváků.

Právě domácí prostředí zase hovoří pro Komárov, který má po letech nového trenéra a pod Marcelem Máchou si tým musí nejdřív trošku sednout. Na jaře Komárovští doma vyhráli 2:0.

Zajímavostí je, že oba trenéři společně nastupovali za ligovou Příbram.

Pokuta pro Cerhovice? Mastná, šedesát tisíc korun!

Český lev-Union Beroun předehrává svůj zápas v Kralupech už v pátek. Domácí mají tým nabitý výbornými hráči, kteří často mění klub. Každopádně jsou favority, byť Beroun posílil o Dmitrije Bessonova, zajímavého borce z východu, jenž dorazil z Meteoru Praha.

Sobotní dopoledne není vyhrazeno jen derby v Komárově, ale také Chlumci, který v roli nováčka zkusí urvat druhou výhru nad Sedlčany. Odpoledne se pak těší fanoušci do Králova Dvora, kde béčko, které v úvodním kole uspělo s Hořovicemi B, hostí nadupanou sestavu Zdic, která v prvním kole nemohla hrát kvůli odstoupení Cerhovic.

Podle šéfa ČL-U Pecha nešlo exodu zabránit, finančně jsou silné i týmy v okrese

V neděli jede poslední Králův Dvůr na Admiru, což je zajímavé už proto, co se v Kobylisích dělo před týdnem. Všichni fanoušci určitě zaregistrovali, jak se rozhodčí Paták vysmál fotbalu svými tragikomickými verdikty, po nichž raději opustil řady FAČR. Cábelíci, zatím poslední v tabulce bez bodu, tak mohou být snad v klidu, tenhle zápas bude sledován a rozhodčí v něm odvedou dobrý výkon. To samé však musí i hosté, čtvrtá prohra by už byla malérem.

Pátek 25. srpna

I. B třída: Loděnice - Černolice (18).

Sobota 26. srpna

Divize: Komárov - Hořovice (10:30). Krajský přebor: Chlumec - Sedlčany (10:30). I. B třída: Králův Dvůr B - Zdice. Okresní přebor: Zaječov - Chyňava, Stašov - Hudlice, Podluhy - Zadní Třebaň, Všeradice - ČL-U Beroun B. III. třída: Karlštejn - Nižbor (14), Tetín - Osek (14), Březová/Bzová - Újezd/Komárov B (14), Osek - Hýskov (14), Tmaň - Broumy.

Neděle 27. srpna

Okresní přebor: Cembrit Beroun - Neumětely (10:15), Nový Jáchymov - Žebrák, Trubín - Drozdov. III. třída: Loděnice B - Hostomice.

Není-li uvedeno jinak, začínajíc zápasy v 17 hodin.